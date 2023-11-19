ضربة لـ إيلون ماسك، انفجار صاروخ "ستارشيب"

انفجرت طبقتا صاروخ "ستارشيب" الضخم التابع لـ"سبايس إكس" بعد وقت قصير من انفصالهما بنجاح، أمس السبت، وفق ما أعلنت الشركة التي يملكها إيلون ماسك في بث فيديو مباشر عن الإطلاق التجريبي الثاني لهذا الصاروخ، وهو الأقوى على الإطلاق.

إلى ذلك، قال المعلق على البث المباشر الرسمي لـ"سبايس إكس": "يا له من يوم ناجح مذهل"، رغم أن طبقة الدفع النفاث "سوبر هيفي" بمحركاتها الـ 33، ومركبة "ستارشيب" الموضوعة أعلاها والتي أعطت اسمها للصاروخ بأكمله، شهدتا "تفككًا سريعًا غير مخطط له" وفق تعبير الشركة، على ما ورد وكالة "فرانس برس".

Advertisements

تفجير في سماء تكساس

جاء ذلك بعد محاولة أولى لإطلاق الصاروخ في أبريل الماضي، باءت بالفشل إذ اضطرت "سبايس إكس" لتفجيره عمدًا في سماء تكساس بسبب عدم انفصال طبقتي الصاروخ وتعطل محركات عدة.

وقد انطلق الصاروخ من قاعدة ستاربايس التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس، بعد الساعة السابعة من صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي (13,00 ت ج)، وانفصلت الطبقة الأولى عن الصاروخ، لكنها انفجرت بعد فترة وجيزة، بينما استمرت المركبة في مسارها الصحيح قبل أن تنفجر لاحقًا.

ارتفاع الصاروخ 121 مترًا

وأوضح أحد المعلقين في البث المباشر الرسمي لهذه العملية قبل انفجار الطبقة الثانية: "كما ترون، فقد شهدت طبقة سوبر هيفي للتو عملية تفكك سريعة غير مجدولة، ومع ذلك، لا تزال مركبتنا على مسارها"، وعند جمع طبقتي المركبة الفضائية، يبلغ ارتفاع الصاروخ 121 مترًا.

وتخرج طبقة "سوبرهيفي" قوة دفع تبلغ 74,3 ميجانيوتن، أي نحو ضعف قوة ثاني أقوى صاروخ في العالم، وهو "سبايس لانش سيستم" (إس إل إس) التابع لناسا، على الرغم من أن الأخير يعمل الآن بكامل طاقته، وجرى تصميم كلا النظامين ليكونا قابلين لإعادة الاستخدام بالكامل، وهو عنصر أساسي في تصميم "سبايس إكس" يهدف إلى تقليل التكاليف بشكل كبير.

إقلاع خاطئ

وفجّرت فرق "سبايس إكس"، في أبريل الماضي، صاروخ "ستارشيب" عمدا في سماء تكساس بعد أربع دقائق من إقلاع خاطئ شهد فشلا في انفصال الصاروخ وتعطل محركات عدة، وتسببت كرة النار الناجمة عن الانفجار في تشكّل سحابة من الغبار على مسافة كيلومترات شمال غرب منصة الإطلاق، ما أدى إلى تعرضها لأضرار بالغة وتطاير كميات كبيرة من الحطام وقطع إسمنت، وأعيد بناء المنصة مدى سبعة أشهر.

وقد أطلقت هيئة الطيران الأمريكية تحقيقا اكتمل في أكتوبر أعطت على إثره الضوء الأخضر للشركة لمحاولة إطلاق ثانية.

ملاحقة "سبايس إكس" قضائيا

وأطلقت الهيئة الناظمة تحقيقا بيئيًا ومرتبطًا بالسلامة، فيما أبدت منظمات غير حكومية كثيرة معنية بحماية البيئة عزمها على ملاحقة "سبايس إكس" قضائيا.

ويتكون "ستارشيب" البالغ طوله 120 مترا من طبقتين: "سوبر هيفي" المجهزة بـ33 محركا، وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ، وخلال اختبار أول أجري من قاعدة بوكا تشيكا، فشلت الطبقتان في الانفصال عن الصاروخ أثناء الطيران.

فيما قال إيلون ماسك خلال مؤتمر صحفي مطلع أكتوبر إنه جرى تغيير نظام الفصل، موضحا أن اختبار هذا النظام سيكون "الجزء الأكثر خطورة" في محاولة الإطلاق الثانية، وحذّر قائلا: "لا أريد أن أثير آمالا كبيرة".

دورة شبه كاملة حول الأرض

وستكون خطة عملية الإطلاق نفسها التي اعتُمدت في أبريل، إذ على المركبة الفضائية أن تحاول إجراء "دورة شبه كاملة حول الأرض والسقوط في المحيط الهادئ قبالة سواحل هاواي"، على قول ماسك، ولن تصل تاليا إلى مدار الأرض لكنها ستكون "أسفله مباشرة".

وتخطط "سبايس اكس" لاستخدام "ستارشيب" على المدى البعيد لرحلات إلى المريخ.

لكن قبل ذلك، يتعيّن على الشركة تسليم ناسا نسخة معدّلة من الصاروخ ستستخدمها وكالة الفضاء الأمريكية في مهمة فضائية إلى القمر ضمن برنامج "أرتيميس".