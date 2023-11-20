الإثنين 20 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

طبعة جديدة من "المصريون المحدثون.. شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر"

كتاب المصريون المحدثون،
كتاب المصريون المحدثون، فيتو

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "المصريون المحدثون.. شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر"، للمستشرق الإنجليزي إدوارد وليم لين، وترجمة عدلي طاهر نور.

كتاب المصريون المحدثون

 الكتاب يقع في 470 صفحة، تضم 28 فصلا، يتناول خلالهم المؤلف أوضاع مصر في مناحي الحياة كافة خلال فترة حكم محمد علي باشا وما بعدها.

 كما يصف المؤلف كل ما يخص حياة المصريين من سمات شخصية، احتفالات، وحتى أسلوب الحياة، من مأكل، ومشرب، وملبس ومسكن بمنتهى الدقة، حتى الخرافات التي يؤمن بها الشعب المصري، حيث لم يترك شيئا لم يتحدث عنه.

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التاريخ الاجتماعي لمصر 

 ويحتل الكتاب موقعا مهما في خضم الدراسات التي عنيت بالبحث في التاريخ الاجتماعي لمصر على مر العصور، ويتميز بوضوح منهجه، وسهولة تناوله لمجموعة العادات والتقاليد، ومختلف المكونات الأخرى المحددة للسياق المجتمعي للمصريين، ويرصد أيضا مختلف الفنون والآداب الشعبية التي شكلت ذائقة المجتمع المصري الذي تجنح فطرته دوما نحو كل جميل باعث على المحبة والسلام.

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كتاب المصريون المحدثون الهيئة العامة لقصور الثقافة إصدارات قصور الثقافة هيئة قصور الثقافة إدوارد وليم لين

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