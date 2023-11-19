الفيوم وتنسيقية مكافحة الهجرة غير الشرعية يبحثان طرق التعاون للقضاء علي المشكلة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث مجالات التعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وسبل التوسع في البرامج التوعوية والمسابقات الطلابية بالمدارس لمجابهتها.

ثم عقد محافظ الفيوم، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لقاءً مع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات المعنية.

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فرص عمل وتنمية الربف

وقال محافظ الفيوم: إن المشروعات التنموية التي تنفذ على أرض المحافظة، لها دور فعال في توفير فرص عمل حقيقية للشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والمبادرة "حياة كريمة" تهدف في المقام الأول إلى بناء وتنمية الإنسان، وإيجاد حلول جذرية للمشكلات المزمنة التي يعانيها الريف منذ سنوات طويلة من تدني في مستوى الخدمات والبنية التحتية.

وأضاف أن المحافظة تسعى للتعاون البنّاء مع مختلف الجهات الحكومية من جانب، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، لتكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما تضع ضمن اهتمامتها توفير فرص العمل للشباب، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة، والاهتمام بالتعليم الفني لإعداد الخريجين تبعًا لاحتياجات سوق العمل، بعد توفير التدريب اللازم لهم.

استغلال إمكانيات الدولة

فيما قالت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن الدولة حريصة على الاستفادة من كافة إمكانيات ومقومات المحافظة، لخلق فرص عمل، وتوفير حياة كريمة للشباب"، خاصة أن الفيوم تزخر بالعديد من المقومات الطبيعية والبشرية، وتتميز بطبيعتها الزراعية والصناعية، كالصناعات اليدوية المتنوعة مثل "السجاد والخزف والفخار وغيرها، واللجنة تدرس احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، من أجل التحرك الشرعي والنظامي، والأولوية تكون لفرص العمل فى الداخل، مؤكدة أن الدولة تولي التعليم الفني اهتمامًا بالغًا، لإيمانها بأن هذا النوع من التعليم هو الحل السحري لمساعدة الشباب في الحصول علي فرص العمل.

وأضافت أن الفيوم واحدة من المحافظات التى يتم استهدافها بالتدريب، في إطار منظومة متكاملة للعادات والتقاليد والمبادئ والأخلاقيات الحسنة، التى دعت لها مختلف الأديان، مع توعية المرأة ودورها في رعاية الأطفال والوقوف جنبًا إلى جنب مع الرجل، لافتة إلى أنه يتم تنظيم ندوات توعوية تشمل التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واستغلال الشباب، وزواج القاصرات، وزواج الصفقة، والزواج غير المتكافئ، والعمل الحر، والمشروعات الصغيرة، وسوق العمل، والتدريب على الحرف اليدوية والتراثية، والتوسع بقطاعات التعليم الفني، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية التى تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.

الأزمات الاقتصادية أهم أسباب المشكلة

ولفتت إلى أن الأزمات الاقتصادية ومحدودية فرص العمل، يمثلان تربة خصبة للهجرة غير الشرعية، ومن ثم يجب العمل على تعزيز التنمية باعتبارها الركيزة الأساسية التي تخلق فرص العمل وتتيح آفاقًا جديدة للشباب الراغب في حياة أفضل، وذلك من خلال طرح الحلول البديلة وتوفير فرص عمل لائقة، مشيرة إلي حرص اللجنة الوطنية على إقامة بازارات ومعارض للحرف التراثية واليدوية، حيث تُعد نموذجا يحتذى به، منوهة بأن المعرض الأخير الذي استضافته وزارة الخارجية، تحت رعاية السيد وزير الخارجية، بمشاركة 30 عارضًا ومنهم أصحاب همم، حقق مبيعات بلغت خلال يومين 300 ألف جنيه.

ولفتت إلي أن اللجنة تنظم المسابقة الفنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنظمة الدولية للهجرة، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتسليم حقائب للطلاب بها أدوات الرسم والمواد اللازمة للاشتراك في المسابقة الفنية، وكذلك توعيتهم بطريقة مبسطة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن.

قرى آمنة

فيما قال نائب محافظ الفيوم الدكتور محمد عماد، أنه تم تنفيذ مبادرة "قرى أمنة للمرأة"، في 3 قري هي: قرية قصر الجبالي بيوسف الصديق، ومطول بمركز إطسا، وشكشوك بمركز أبشواي، بالتنسيق مع منظمة اليونيسكو، وجار الإعداد لتنفيذ المبادرة بقريتي كفور النيل بمركز الفيوم، وكفر محفوظ بمركز طامية.

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