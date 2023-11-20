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ثقافة وفنون

رومانسيات غنائية في حفل القومية العربية للموسيقى بالأوبرا

دار الأوبرا، فيتو
دار الأوبرا، فيتو

مختارات من الأعمال الرومانسية تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي في الثامنة من مساء الخميس 23 نوفمبر الجاري على المسرح الكبير بالأوبرا.

حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى

وتتضمن الأعمال كل من: “والله وعرفنا الحب، كنا نتلاقى، كان يا مكان، ياللى سامعني، وحياتك يا حبيبي، بكتب اسمك، فاكره، إن كنت ناسي، مضناك، هان الود، ياما القمر على الباب، أمل حياتي، كنت فين، اوعى تكون بتحب، فين طريقك والمسيح”.

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ويأتي ذلك بأداء منار سمير، سامح منير، أيات فاروق، أشرف وليد، إيناس عز الدين، أحمد عفت.

الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي.

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