الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

وزيرة الثقافة تتفقد دار الأوبرا بدمنهور (صور)

جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد وزيرة الثقافة للبحيرة، فيتو

قامت الدكتورة نيفين الكيلاني- وزيرة الثقافة، بجولة تفقدية بمدينة دمنهور رافقها خلالها اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، حيث تفقدا مركز الابداع الفنى بدمنهور الذي يعد منارة ثقافية ومتنفسا ومصدرا هاما لأبناء المحافظة لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.

كما قاموا بتفقد دار الأوبرا بدمنهور،التى تعد دار لنشر الثقافة والفنون الجادة والهادفة، وتقدم فنى راقٍ، بالإضافة لتفقد قصر ثقافة دمنهور المقام على مساحة 1129 م ٢والمكون من 6 أدوار ويضم قصر ثقافة الطفل ومسرح وبلغت تكلفته 67 مليون جنيه.

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أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أهمية دور الثقافة التى تمثل مراكز إشعاع ثقافية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة والمساهمة في التنوير ونشر الوعي وبث روح المواطنة والانتماء من خلال البرامج المتميزة التي تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

حضر الجولة  الدكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحمد بسيوني - مدير عام فرع ثقافة البحيرة ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وشريف أبو العلا - مدير دار الأوبرا بدمنهور.

 

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الثقافة البحيرة دمنهور الأوبرا زيارة

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