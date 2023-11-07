الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه الشرقية: زيارة ميدانية لطلاب المدارس لمحطة مياه سنجها

زيارة ميدانية لطلاب
زيارة ميدانية لطلاب المدارس لمحطة مياه سنجها، فيتو

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

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تنظيم زيارة ميدانية لمدرسة السلام بقرية الشعراء 

 وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة السلام الإعدادية بقرية الشعراء التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية لمحطة تنقية مياه سنجها المرشحة تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطلاب والطالبات بدور الدولة في انشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدي النشء.

 

استعراض آلية رفع عينات من المياه 

 أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولا لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة

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المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس ادارة الشركة 

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى وقت سابق أنه تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الشركة وجمعية لتوصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 1000 أسرة من الأسر الأكثر إحتياجًا بمركز ومدينة أبو كبير وفقًا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الإنتهاء من توصيل عدد 200 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بقرى ( الحكماء - البربري - كفر نمر - العزازية) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية. وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.

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ندوة توعوية بالزوامل وطالبات مدرسة الزوامل الثانوية 

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية فى وقت سابق   إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتعاون مع وحده السكان بمركز بلبيس بتنظيم ندوة توعوية للعاملين بالوحدة المحلية بقرية الزوامل وكذلك طالبات مدرسة الزوامل الثانوية بنات بمركز بلبيس وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتًا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية

 

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زيارة ميدانية لطلاب المدارس اهمية التعاون والتنسيق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية مديرية التربية والتعليم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محطة مياه سنجها

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