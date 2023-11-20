الإثنين 20 نوفمبر 2023
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اقتصاد

وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد أنشطة جهاز تنمية المشروعات المنفذة في أسيوط

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تمويل المشروعات التي تساعد في تحسين ظروف العمل للعمالة غير المنتظمة وتهيئة المناطق غير المخططة لدعم إنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة ولتكون بيئة مواتية لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل اللائقة من جهة أخرى.

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جاء ذلك تعليقا على زيارة وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي لمحافظة أسيوط والذي ضم السيدة صوفيا مونيك رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي وفيرا مورانديني الملحق الدبلوماسي بالمفوضية حيث صاحبهم وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية ولفيف من قيادات قطاع التنمية المجتمعية والبشرية وقطاع المكاتب الإقليمية بالجهاز. 

وقد تم عقد اجتماع مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تم خلاله استعراض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي باتفاقيتي "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية" الممولة من الاتحاد الأوروبي، و"برنامج التنمية المجتمعية CDP" الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) بمنحة مفوضة إلى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الألمانية للتنمية GIZ في مجال البنية الأساسية ومشروعات التنمية المجتمعية والتدريب.  

تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات المانحة والدولية
وأكد رحمي استمرار الجهاز في العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات المانحة والدولية والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي في هذا الإطار وذلك للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق غير المخططة، من خلال ضخ المزيد من التمويلات لمختلف الأنشطة التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية.

وقد أبدى محافظ أسيوط وممثلو الاتحاد الأوروبي تقديرهم للجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين ظروف العمل. وتضمنت الزيارة تطوير وصيانة مدارس ورصف طرق وتطوير وحدات صحية ومراكز شباب وتأهيل ترع وذلك بقرى موشا وشطب بالإضافة إلى عدد من المشروعات بغرب أسيوط. 

وجدير بالذكر أن المشروعات التي قام الوفد بزيارتها أتاحت 885.974 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى تدريب 2.483 شاب وفتاة علي المهارات الحياتية، وتوظيف عدد 1.129 شاب وفتاة بهذه القرى وتم تنفيذها بإجمالي قدره 152.2 مليون جنيه.

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باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باسل رحمي

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