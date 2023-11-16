الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكافة قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بقنا

اجتماعا لمتابعة
اجتماعا لمتابعة دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيتو

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعا موسعا لمتابعة دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بمحافظة قنا، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة قنا، والذي يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات الرقمية لعدد من شباب المحافظة على برامج أساسيات الحاسب الآلى والبرمجة لتلبية احتياجات سوق العمل الحر.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد بسيوني مدير عام إدارة نشر أدوات تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، والمهندس أحمد جاد مدير إدارة التعليم الإلكتروني بالوزارة، ومحمود ربيع مدير المتابعة والتقييم ومبادرة طور وغير بوزارة الاتصالات، والدكتور أحمد حلمي أستاذ تكنولوجيا التعليم ومدير مركز التعلم الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود محمد حسين أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بالجامعة وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة.

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ناقش نائب محافظ قنا عدد من المحاور لبناء الإنسان وتطويره والمتمثلة في تأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية لتأهيلهم للعمل المهني الحر، وإتاحة ونقل ثقافة التعليم الإلكتروني ودعم صناعته لخلق فرص عمل في هذا المجال، ونشر ثقافة التعافي الأخضر المستدام والتعريف بمخاطر التغيرات المناخية والبيئية وكيفية التغلب عليها.

ومن جانبه أشاد الدكتور حازم عمر بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحقيق التحول الرقمي، وسعي الوزارة لتطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع ودورها الفاعل في دعم المنظومة التعليمية والتعليم عبر الانترنت، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا جامعة جنوب الوادي قنا محافظة قنا محافظة قنا محافظ قنا قنا نائب محافظ قنا

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