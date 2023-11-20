الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

خسائر كبيرة بصفوف الاحتلال في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

المقاومة الفلسطينية،فيتو
المقاومة الفلسطينية،فيتو

الهجوم البري على غزة ، ذكرت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس – في البيان الصادر عنها  اليوم الاثنين، أنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، مما ألحق خسائر جديدة لجيش الاحتلال.

 

المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود إسرائيليين 

وفي السياق ذاته كشفت  سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية- في بيان صادر عنها اليوم، أن مقاتليها نجحوا في إيقاع  6 جنود إسرائيليين ما بين قتيل وجريح في اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (أر بي جي ) في محور التقدم غرب بيت لاهيا.

Advertisements

وأكدت سرايا القدس في البيان الصادر عنها اليوم، أنها استهدفت تحشدات لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها، عن استهداف 7 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.


قتلى الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري

 وأضافت سرايا القدس، في بيانها – أن عملية الاستهداف تمت خلال اشتباكات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال  في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا.
وبالأمس نشرت  كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس-  مشاهد جديدة لعناصر من المقاومة  يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة، وتظهر ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية.
وفي السياق ذاته كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه أمس الأحد، عن مقتل 5 من ضباطه وجنوده في اشتباكات اليوم مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – في قطاع غزة.

ووفقا لإعلانات الاحتلال ارتفع عدد القتلى من قواته في العمليات العسكرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى 63 قتيلا.


وشككت الكثير من التقارير في إحصائيات  جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عدد قتلاه، وأكد المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، أن قتلى الاحتلال أكبر بكثير من المعلن.
 

وفي هذا السياق قال مدير المقبرة العسكرية الإسرائيلية في كريات شؤول وجبل هرتسل، ديفيد أورن باروخ، إن هناك جنازة لجنود الاحتلال  كل ساعة أو ساعة ونصف.

 

المقبرة العسكرية الإسرائيلية وحقيقة دفن 50 جنديا 

 وأكد المسؤول الإسرائيلي: "أنه تم دفن 50 عسكريا إسرائيليا قتلوا في الهجوم البري على غزة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق نشر جيش الاحتلال، مقطع فيديو يظهر عمليات تأبين قتلى جيش الاحتلال جراء الاشتباكات مع كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - في المقابر العسكرية وكيفية الإعداد لتلك المراسم.

 

وخلال الفيديو ظهرت عملية الإعداد للدفن في مقبرتي جبل هرتسل وكريات شاؤول العسكريتين وظهرت تفاصيل جديدة حول أعداد القتلى، وهو الأمر الذي تحاول الرقابة العسكرية الإسرائيلية طوال الوقت عدم الإفصاح عنه، حيث يحظر نشر أية معلومات عن قتلى جيش الاحتلال إلا بموافقة الرقابة العسكرية.

وقال باروخ: «في هذا المجال نعمل أولا من أجل العائلات، ومن أجل قتلى أجهزتنا الأمنية، لمنحهم كل الدفء والحب الذي يمكننا منحه والعناية بالقبور، ومرافقتهم ومساندتهم».

txt

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 5 ضباط وجنود في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

txt

إحداها 1050 أسيرا فلسطينيا مقابل جندي إسرائيلي.. أبرز صفقات تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال (انفوجراف)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المقاومة الفلسطينية جنود إسرائيليين الهجوم البري على غزة كتائب القسام حماس جيش الاحتلال سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامية قتلى الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يرفع الراية البيضاء، الدبابات الإسرائيلية تتراجع بعد اشتباكات عنيفة مع القسام

كتائب القسام تعلن عن خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال

من المسافة صفر، شاهد كتائب القسام يدمرون دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين (فيديو)

من المسافة صفر، اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وأعداد كبيرة من مقاتلي القسام في غزة

الأكثر قراءة

البنك المركزي: أكثر من 6.2 مليون عميل على تطبيق إنستا باي

قرار جمهوري جديد اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

مشادة داخل الكنيست الإسرائيلي بين الأعضاء وأهالي الأسرى (فيديو)

ناس عايشين بمصر والتانيين في إيجيبت، انتقادات برلمانية بسبب التوسع في قروض النقل

قرار جديد من الأهلي في ملف تمديد عقد محمد عبد المنعم

الأهلي، كولر يطلب تقريرا عن ثنائي سيراميكا

نقل البرلمان تشيد باتفاق يابانى لتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، وإمام: الأمر جلل

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023

ارتفاع سعر الذهب، صعود قوي للمؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية