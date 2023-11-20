الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

في يومهم العالمي، 5 آلاف طفل شهيد في غزة والجرحى لا يجدون دواء أو طعاما

اطفال غزة، فيتو
اطفال غزة، فيتو

في الوقت الذي يحتفل فيه أطفال العالم بيومهم العالمي يستغيث أطفال غزة العالم دون مغيث حيث تقصفهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي داخل بيوتهم فيسقطون شهداء تحت الأنقاض أو جرحى لا يجدون علاج أو دواء أو مستشفى بعد عدوان الاحتلال على المستشفيات أو أن يكونوا أيتاما لا يجدون رغيف خبز أو شربة ماء نتيجة الحصار المطبق على القطاع.

اليوم العالمي للأطفال 

وتقول وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن إسرائيل قتلت أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني في غزة، بينهم ما يزيد على 3 آلاف طالب منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل "أن مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق، إذ تكشف هذه المشاهد المروعة، التي تتناقلها شاشات التلفزة ووسائل الإعلام عن عقلية الاحتلال، واستهدافه المتواصل للتعليم في كل محافظات الوطن".

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وأضافت: "أن هناك مشاهد أخرى تشهدها محافظات الضفة الغربية والقدس من قتل بدم بادر واقتحامات للمدارس وعرقلة وصول الطلبة والكوادر التربوية".

واعتمدت الأمم المتحدة عام 1954 الـ 20 من نوفمبر من كل عام، يوما للطفل العالمي، باعتبارها مناسبة عالمية "يُحتفل بها من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم"، حسبما يقول موقعها على الإنترنت.

 وتقول المنظمة الدولية إن يوم الطفل العالمي يتيح لكل منا نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.

وفي هذا اليوم، تمت اعتماد اتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، وتنص على تعهد دول العالم بحماية الأطفال وتأمين الرعاية اللازمة لرفاههم.

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