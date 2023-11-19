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محافظات

تعليم الفيوم تنفذ تدريبا عن دور المدرسة في تنمية الوعي المجتمعي

دور المدرسة في تنمية
دور المدرسة في تنمية الوعي المجتمعي، فيتو

قالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المديرية تنفذ خلال هذه الفترة تدريبا لمديري المدارس بجميع المراحل عن دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى طلاب المدارس في ضوء التحول الرقمي، ويشارك في التدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الفيوم.

المستهدفون بالتدريب

واضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم الاحد، أنه  تم تدريب 592 مدير  مدرسة إبتدائي، و230 مدير مدرسة إعدادي، و59 مدير مدرسة ثانوي، و40 مدير مدرسة تعليم فني على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي العدد المستهدف بالتدريب 2777(مدير مدرسة - معلم - أخصائي إجتماعي - رئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية - أمين إتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية)، تم توزيعهم على 36 قاعة تدريبية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم.

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أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وتبلغ مدة البرنامج التدريبي، 3 أيام تدريبية خلال الفترة من اليوم الأحد  19 نوفمبر، حتى الثلاثاء المقبل 21  من نفس الشهر ويتضمن البرنامج التدريبي، ثلاثة محاور رئيسية (الوعي والمواطنة والتربية الإيجابية وخطة عمل Action plan).

يذكر أن  البرنامج  يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه.

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