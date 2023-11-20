تحرير 19 مخالفة داخل مطاعم بمدينة الأقصر خلال حملة تفتيش بيئية

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتنفيذ حملة تفتيش بيئية موسعة، بالتنسيق بين إدارة شئون البيئة بمدينة الأقصر وهيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين.

في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

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وأسفرت الحملة عن تحرير إجمالي ١٩ مخالفة بمطاعم داخل مدينة الأقصر؛ وهى، عدد ١١ مخالفة داخل مطعم للمأكولات بشارع فندق الأمير متفرع من شارع المدينة، وتحرير عدد ٨ مخالفات داخل مطعم للأسماك بشارع الخليج متفرع من شارع المدينة.

كما تم المرور على مصنع للمخللات بمنطقة شرق السكة خلف سوق الخضار، حيث تم التحفظ على عدد ٢ علبة ألوان كامبينا، وعدد ٧ جردل مخلل مشكل مجهول المصدر ومتغير الخواص، وعدد ٢ برميل مخلل ومطحون مخلل متغير الخواص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



شارك في الحملة كلًا من طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، وأسامة محمد أمين عضو سلامة الغذاء،و د. بركسام عادل أنور سلامة الغذاء، وجبريل فكري محمود مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، ومحمد عبد المحسن مسؤول إدارة شؤون البيئة بمجلس مدينة الأقصر.