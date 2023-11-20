الريف المصري الجديد تستعد لموسم السيول بصيانة وتطهير المخرات والبرابخ

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن قيام فريق عمل متخصص حاليًا تابع للشركة بالمرور ومراجعة جاهزية جميع البرابخ ومخرات السيول بمختلف أراضي الريف المصري الجديد، وكذا أعمال الصيانة والتأكد من كفاءة الطرق والمدقات الرئيسية والفرعية بأراضي المشروع فى مختلف المواقع، ورفع جاهزية الطرق والمدقات ومخرات السيول خلال فصل الشتاء، في مواجهة العواصف الجوية والسيول والأمطار الرعدية التيى يتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية حاليًا، وفي مقدمتها محافظة مطروح.

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حيث وجه اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار، من خلال تكثيف أعمال الصيانة والتطهير المستمرين لـ "مخرات السيول" و"البرابخ" التي أقامتها الشركة على جانبي الطرق الرئيسية بمختلف مواقع المشروع، وذلك لضمان سلامة مرتادي الطرق من منتفعى المشروع القومي وكافة المواطنين، وضمان أعلى كفاءة لجميع الطرق والمدقات التابعة لأراضى "الريف المصرى الجديد" والمشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان.

ومن المقرر أن تتواصل عمليات معاينة الشركة لكافة المدقات والطرق الفرعية فى جميع مناطق المشروع، من خلال فرق عمل تضم خبراء وفنيين من كافة التخصصات والقطاعات المعنية، على أن تقوم بمباشرة عملها بصفة مستمرة ومتواصلة، من أجل الرصد الفوري والدقيق لأية تلفيات أو تغيرات قد تطرأ على الطرق والمدقات بأراضي المشروع نتيجة الأمطار والظروف الجوية، وذلك لخدمة جموع المنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد" وتأمين مزاولتهم لأنشطتهم في مختلف مواقع مشروع الـ 1,5 مليون فدان.

هذا، كما تم الاستعداد الكامل لاستقبال أية بلاغات على الخط الساخن للشركة، تتعلق بأي مشكلات محتملة نتيجة التقلبات الجوية، مع العمل على سرعة اتخاذ اللازم وسرعة حلها.