علاج احتقان الزور، بالأعشاب الطبيعية والعادات الصحية

علاج احتقان الزور، هو ما يبحث عنه الكثيرون هذه الأيام، مع انتشار الإصابة بنزلات البرد والعدوى الفيروسية، واحتقان الزور؛ هو ألم أو حرقة في الحلق، غالبا ما يكون بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو حساسية أو تهيج، ويمكن علاج احتقان الزور عن طريق الاعشاب الطبيعية، وبعض العادات الصحية، مع بعض العلاجات الكيميائية، حسب نصائح الطبيب عندما تشتد الحالة.

علاج احتقان الزور في البيت

وأكدت الدكتورة نادية عبد الهادي أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن علاج احتقان الزور في البيت، من خلال اتباع بعض العادات الصحية، وكذلك من خلال اللجوء إلى العديد من العلاجات المنزلية من أعشاب ومواد طبيعية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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الراحة

من المهم الحصول على قسط وافر من الراحة؛ حتى يتمكن جسمك من محاربة العدوى.

السوائل

شرب الكثير من السوائل، مثل الماء أو الشاي أو الحساء، لتجنب الجفاف.

الغرغرة

يمكن أن تساعد الغرغرة بمحلول ملحي دافئ في تخفيف الألم والالتهاب. لتحضير محلول ملحي، امزج 1/2 ملعقة صغيرة من الملح في لتر من الماء الدافئ.

العسل

يمكن أن يساعد العسل في تخفيف الألم وتهدئة الحلق، يمكن تناوله مباشرة أو إضافته إلى الشاي أو الماء الدافئ.

البابونج: يعتبر البابونج من الأعشاب المهدئة التي تساعد على تخفيف الألم والتورم في الحلق. يمكن تناول شاي البابونج أو الغرغرة بماء البابونج.

النعناع: يحتوي النعناع على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات تساعد على تخفيف التهاب الحلق. يمكن تناول شاي النعناع أو مضغ أوراق النعناع الطازجة.

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد على تخفيف التهاب الحلق وتقليل أعراض نزلات البرد والإنفلونزا. يمكن تناول شاي الزنجبيل أو مضغ قطع من الزنجبيل الطازج.

الزعتر: يحتوي الزعتر على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد على تخفيف التهاب الحلق وتقليل أعراض نزلات البرد والإنفلونزا. يمكن تناول شاي الزعتر أو الغرغرة بماء الزعتر.

الثوم: يحتوي الثوم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد على تخفيف التهاب الحلق وتقليل أعراض نزلات البرد والإنفلونزا. يمكن تناول الثوم نيئًا أو مضغه أو تناوله كبسولات.

احتقان الزور وعلاجه

الكمادات الدافئة

يمكن أن تساعد الكمادات الدافئة في تخفيف الألم والالتهاب.

ضع منشفة مبللة بالماء الدافئ على رقبتك لمدة 15-20 دقيقة عدة مرات في اليوم.

مسكنات الألم والخافضات للحرارة

يمكن أن تساعد مسكنات الألم والخافضات للحرارة، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، في تخفيف الألم والحمى.

البخاخات وقطرات الأنف

يمكن أن تساعد البخاخات وقطرات الأنف التي تحتوي على مزيلات الاحتقان في تخفيف احتقان الأنف، مما قد يساعد في علاج احتقان الزور.

قطرات الحلق

يمكن أن تساعد قطرات الحلق في تخفيف الألم والالتهاب.

تجنب التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تهيج الحلق وتفاقم احتقان الزور.

اغسل يديك بانتظام

يساعد غسل اليدين في منع انتشار العدوى.

ابتعد عن الأشخاص المصابين بالمرض

إذا كنت تعاني من احتقان الزور، فحاول تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بالمرض.

إذا لم تتحسن الأعراض بعد بضعة أيام، لابد من استشارة الطبيب.