مسرح عرائس وورش فنية متنوعة بثقافة الأقصر

نظمت ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر أحمد الجنابي بعنوان "أنا مش آية في مصحف"، وكذلك أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني بعنوان" اشتقت لك "ألقاها مروان جمال، وعرض مسرح عرائس للأطفال أداء ممدوح محمد.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها حجاجية خيري، وورشة حكي قصة بعنوان "سمير والعصائر" تأليف سمير اغا سردتها وردة حسن.

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كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الوحش الرهيب" تأليف ماهر عبد القادر سردتها صفاء موسى، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم.

ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة "عمل حلق من الصدف" نفذتها أشرقت أيمن مستخدمة حلقات وشكل صدف ودلاية حلق، كما نفذ القصر ورشة "عمل خاتم من اللولي" نفذتها أنوار أيمن مستخدمة خرز لولي وخيط مقاس ٤٠، كما نفذ قصر ثقافة الطارف ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الألباستر نفذها حسان على، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية ورشة فنية" رسم علم فلسطين "نفذها فيصل عبد العزيز.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.