الإثنين 20 نوفمبر 2023
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سياسة

عبد السند يمامة: لو لم أعلم بفرصي في النجاح بانتخابات الرئاسة لما ترشحت

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، فيتو

قال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة: دخلت المعترك الرئاسي وأرى أن المناخ مناسب الآن، والناخبين هم من سيختارون في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المرشح الرئاسي لـ "فيتو": لو لم أكن أعلم بفرصي في النجاح بالانتخابات الرئاسية لما ترشحت، مشيرا إلى أنه وفى النهاية الناخب هو من سيقرر.

الانتخابات الرئاسية المقبلة 

انتخابات الرئاسة، عرض المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خطة الإصلاح التشريعى فى برنامجه الانتخابي، قائلًا إن الإصلاح التشريعى والنظام القانوني هو أمر مهم للغاية.

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وأضاف يمامة: أن رؤيته في هذا المحور إضافة بعض التعديلات على دستور ٢٠١٩، موضحًا أن هناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيدًا من الحريات في ممارسة دوره، قائلا: «مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية».

واستكمل حديثه قائلا: أن المحور التشريعي لبرنامجه الانتخابي يهدف إلى تحقيق التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات السلطة القضائية في الدولة، والتي من أبرزها الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية في الدولة، وهي مؤسسات لا بد من أن تكون مستقلة تماما.

الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وأشار عبدالسند إلى أن رؤيته للإصلاح التشريعى تهدف إلى تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ الذى كان تجربة ناجحة خلال فترة ثورة ٢٥ يناير وقبلها وزيادة اختصاصاته التشريعية، إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل وقال: «من الضروري وجود تعديل دستوري يجعل مجلس الشيوخ شريكًا مع مجلس النواب فى السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة».

حزب الوفد، وفى وقت سابق استعرض الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر حزب الوفد الرئيسي، حيث قام بعرض برنامجه الانتخابي والذي يشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

انتخابات رئاسة الجمهورية 
وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج لا يحمل أية انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابي يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.

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