موعد توقف حملات مرشحي الرئاسة للمصريين في الخارج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي توقف الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر2024 في تمام الساعة 12 صباحا، قبل يومين من الإقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة.

موعد بدء الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية

ويواصل المرشحون حملاتهم الانتخابية منذ بدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر 2023، حيث تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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محظورات الدعاية الانتخابية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال التالية:

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:-

1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين

2-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

6-استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

7-إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

8-الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

9-يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

10- يحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى، أو شخص طبيعى أو اعتبارى أجنبى، أو من أية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى

الرموز الانتخابية للمرشحين

وأعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية للمرشحين، ووافقت الهيئة على تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران.

ورمز "النخلة" للمرشح عبد السند حسن محمد يمامة.

ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.