هل يتكرر سيناريو الصومال في اليمن بعد حادثة اختطاف السفينة الإسرائيلية بواسطة الحوثيين؟

أحداث فلسطين وإسرائيل، بدأت دائرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتوسع إلى المناطق المحيطة وذلك مع دخول الحوثيين والمقاومة العراقية وحزب الله اللبناني في الحرب.

حادث اختطاف السفينة الإسرائيلية بواسطة الحوثيين في اليمن

وحذرت تقارير عالمية من خطورة التصعيد الراهن للعدوان الإسرائيلي ضد كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس - الأمر الذي ينذر باتساع رقعة الصراع خارج القطاع.

السفينة الإسرائيلية، فيتو

وتعتبر الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي في اليمن بعد اختطاف سفينة شحن إسرائيلية جنوبي البحر الأحمر واقتيادها إلى ميناء على الساحل الغربي لليمن، وذلك للتضامن مع المقاومة الفلسطينية، أكبر برهان على خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة.

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وعلى الرغم من عدم إعلان جماعة الحوثي عن موقع السفينة الإسرائيلية حتى الآن، إلا أن وكالة "فرانس برس" قالت إن الحوثيين نقلوها إلى ميناء الصليف في الحديدة.

ولكن هناك مخاوف من السيناريوهات المترتبة على هذه العملية، فما بين إعادة سيناريو الصومال وما بين التهدئة، أكد خبراء عسكريون من خطورة الوضع الراهن، وهو الأمر الذي قد يدفع المجتمع الدولي لتشكيل شبه تحالف لحماية الملاحة كما حدث في الصومال، توقع الآخر عدم تطّور الأمر والاحتواء السريع عبر القنوات الدبلوماسية بين إيران وأمريكا.

السيناريوهات المتوقعة لعملية اختطاف السفينة الإسرائيلية

وفي هذا السياق ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السفينة التي احتجزتها جماعة الحوثي "غادرت تركيا في طريقها إلى الهند، وأفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة، وليس من بينهم إسرائيليون.. إنها ليست سفينة إسرائيلية".

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واعتبر جيش الاحتلال أن "خطف سفينة شحن من قبل الحوثيين قرب اليمن في جنوب البحر الأحمر، حادث خطير للغاية وله عواقب عالمية".

السفينة الإسرائيلية، فيتو

وفي هذا السياق قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير الشئون المعنوية الأسبق، إن إيران لديها أربع أذرع في المنطقة، وهي: حزب الله في لبنان، وحزب الله في سوريا، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن، وجميعها تعمل بأمر من طهران.

وأضاف سمير فرج: أن إعلان الحوثيين عن احتجاز سفينة تتبع للاحتلال الإسرائيلي كان بأمر من إيران، لافتا إلى أن طهران اليوم في موقف مخز، لأن الجميع كان يعتقد بأن إيران ستشارك في الحرب الحالية على قطاع غزة، وهذا لم يحدث.

السفينة الإسرائيلية، فيتو

وأوضح الخبير العسكري، أن ما حدث من اختطاف السفينة الإسرائيلية من قبل الحوثيين رسالة من إيران إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وإلى كل من يهمه الأمر في المنطقة على أنها قادرة على المواجهة، مشيرا إلى أن طهران تسيطر بشكل مباشر على مضيق هرمز، ولديها القدرة على السيطرة على باب المندب من خلال الحوثيين في اليمن.

نتنياهو يواجه مصير السجن بعد الحرب

وأكد سمير فرج: أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو هو الخاسر الأكبر من الحرب على قطاع غزة، ومن المتوقع أن يتعرض للسجن بعد انتهاء الحرب، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد أكبر الخاسرين، لأن عملية "طوفان الأقصى قامت بضرب سمعة جيش الاحتلال الذي كان يصنف نفسه بالجيش الذي لا يقهر.

وحذرت تقارير إعلامية من خطورة استيلاء جماعة الحوثي على سفينة تجارية لا يخدم القضية الفلسطينية، بل قد تسهم هذه الخطوة في تعقيد المَشهد، لأن ردود الفعل الدولية باعتبار جماعة الحوثي "قراصنة" ستتجه إلى حماية الممرّات، وقد تسعى للسيطرة على باب المندب، وهذا يسيء للمنطقة.

وأكدت التقارير أنها لا تتوقع أن تتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر، لكن ربما يكون هناك شبه تحالف لحماية الملاحة، كما حصل في الصومال من قبل، ومن المرجح تعزيز الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية ونشر سفن.

وأشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مفتوحة، فالمليشيات الإيرانية منتشرة وتضرب القواعد الأمريكية، كما أن الرئيس جو بايدن، في سنة حاسمة وعلى أبواب انتخابات.

وتوقعت تقارير أخرى أن يتم احتواء الموقف سريعا عبر القنوات الدبلوماسية لإسرائيل والولايات المتحدة مع إيران، وإنهاء الأمر بانتهاء التحقيق الذي تجريه القوة البحرية الحوثية،

وفي جميع الأحوال، لن يتطوّر الأمر لاختطاف سفن وحرب ناقلات في البحر الأحمر أو في بحر عدن، لأن المنطقة مراقبة بشكل دقيق من قوات بحرية متعدّدة الجنسيات، وسيتم التركيز خلال هذه الفترة على مراقبة تحركات السفن الحوثية العسكرية والمدنية.

من المستبعد أن يكون هناك رد مباشر للردع يقود إلى توتر المنطقة، وهو الذي تتحاشاه الولايات المتحدة، في وقتٍ تركّز جهودها على حركة حماس، وتعاني من رفض شعبي عالميا ومتزايد لسياستها الداعمة لإسرائيل.

وفي وقت سابق قال المتحدّث باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، أمس الأحد، إن الجماعة تستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

ودعا سريع، عبر قناة الجماعة على "تلجرام"، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنّب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وأشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة من الممكن أن يكون لها تخل عن طريق التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية الذي أنشأته مع عدد من الدول بينها دول خليجية

وتقود الولايات المتحدة التحالف العسكري الذي تتمثل مهمته في حماية الملاحة في منطقة الخليج من اعتداءات تعرّضت لها سفن واتُّهمت إيران بالوقوف خلفها.

وُلد التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، في 2019، وذلك بعضوية 6 دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.

ومن جانبها، تتّهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الإستراتيجي منذ مايو الماضي، حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني الحيوي.

وحضر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط جيم مالوي حفل إعلان انطلاق عمل التحالف في مقر الأسطول الخامس بالمنامة، إلى جانب مسؤولين عسكريين من الدول المشاركة.

ومن المقرر أن تشمل منطقة المهمة البحرية التي أطلق عليها اسم "سنتينال"، مياه الخليج، مرورا بمضيق هرمز نحو بحر عمان ووصولا إلى باب المندب في البحر الأحمر.

وسعت واشنطن بقوة لتشكيل هذا التحالف لمواكبة السفن التجارية في الخليج، لكنّها لم تتمكن من جذب الكثير من الدول لا سيما وأنّ الكثير من حلفائها يتوجّسون من جرهم إلى نزاع مفتوح في المنطقة التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحرا.

أما الأوروبيون فرفضوا بشكل خاص العرض أملا في الحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي في إطار ممارسته لسياسة "الضغوط القصوى" على الجمهورية الإسلامية.

وانضمت البحرين، مقر الأسطول الخامس، إلى التحالف، ثم حذت حذوها السعودية بعد أيام من ضربات بصواريخ وطائرات مسيّرة ضد منشآت أرامكو في منتصف سبتمبر تبنّاها الحوثيون لكن واشنطن قالت إنّ طهران تقف خلفها.