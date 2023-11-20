بعد حادث السفينة الإسرائيلية، هل ترتفع رسوم التأمين على السفن؟

تتابع خطوط الملاحة العالمية المالكة للسفن المارة من قناة السويس، تداعيات اختطاف إحدى السفن من قبل الحوثيين بالبحر الأحمر الأمر الذي يهدد بزيادة رسوم التأمين على السفن المارة من البحر الاحمر ومن المناطق القريبة من الأحداث.

النقل البحري

وتوقعت مصادر بالنقل البحري، زيادة أسعار بوليصة التأمين على السفن المارة من البحر الأحمر، وخاصة السفن والحاملات العملاقة بعد تعرض احدى السفن للخطف من قبل الحوثيين.

وأكد مصدر أن الخطوط الملاحية لن تمانع في زيادة أسعار ورسوم التأمين على السفن المارة، وخاصة فيما يخص التلوث البيئي والحوادث المختلفة، خاصة أن عدد كبير من السفن يخطئ ويقوم بإلقاء ماء الاتزان ومياه الصرف فى مناطق قريبة من قناة السويس مما يسبب تلوث البيئة البحرية.

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وتابع أن قناة السويس اكتسبت ثقة عالمية إضافية منذ واقعة السفينة البنمية والتي أثبتت قدرة القناة على التعامل مع كافة أنواع الحوادث.

وأوضح أن الواقعة لا يوجد بها أي تعمد ولكن الحادث بالرغم من الخسائر لابد أن يتم التعامل بحكمة شديدة حتى لا تتخوف الخطوط من رد الفعل، خاصة أن الفترة الحالية تعمل القناة على جذب أكبر عدد من خطوط الملاحة للمرور من القناة لزيادة الايرادات.

السفينة الإسرائيلية

وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء أمس الأحد، أن الولايات المتحدة على علم باختطاف الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر، مؤكدة مراقبة الوضع عن كثب.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مساء أمس الأحد، أن الهجوم على سفينة "جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية.

ومنذ قليل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.

اختطاف سفينة

وتوقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدا خطيرا لما وصفها بعدوانية طهران.

اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

وعلقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي علي حادث اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر حيث قالت: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي".

وأكدت خارجية الاحتلال أن السفينة لم يكن على متنها أي إسرائيليين.

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة بالبحر الأحمر

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر، أن السفينة التي استولى عليها الحوثيين في البحر الأحمر ليست إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثي، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت تقارير إعلامية ، أن هناك أنباء عن استيلاء جماعة الحوثي على سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" وعلى متنها 22 شخصا، حسبما ذكر موقع العربية.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أنها ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر "تيليجرام" جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وقبل وقت سابق هددت جماعة (الحوثيين)، باستهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.