الجمارك تعلن بيع ذهب وفضة بالبورصة السلعية بـ 166 مليون جنيه

أجرت مصلحة دمغ المصوغات والموازين مزايدات مفتوحة على 54 لوطا من الذهب والفضة الثلاثاء الماضى، خاصة بمصلحة الجمارك بالبورصة المصرية للسلع.

مزايدات مفتوحة على عدد 54 لوطا من الذهب والفضة

وقالت المصلحة إنه تم بيع 31 لوط سبائك ذهبية بإجمالي وزن 68.4 كيلو جرام، بالإضافة إلى 23 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 63 كيلو جرام، حيث بلغت الحصيلة 166 مليون جنيه.

يذكر أن هذه اللوطات تم حجزها على ذمة قضايا، ويتم الحجز بمصلحة الدمغة والموازين لحين الفصل في هذه القضايا وبعد صدور الحكم بالمصادرة تقوم مصلحة الجمارك بإخطار مصلحة الدمغة والموازين ليتم بيع هذه اللوطات لصالح مصلحة الجمارك.



Advertisements

وتشير المادة 31 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقرارات المتعلقة بهما بأن تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة، بحيث تحصل على 15% من ثمن المبيعات مقابل المصاريف التي تتحملها لمباشرة إجراءات البيع، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.