الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الجمارك: الميزان التجاري مع قارة إفريقيا يصب في صالح مصر بفارق كبير

أحمد أبو الحسن رئيس
أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة ا

شاركت مصلحة الجمارك المصرية جلسة نقاشية حول تيسير التجارة والتعاون الجمركي تحت عنوان " التكنولوجيا الداعمة لتيسير التجارة والجمارك في العصر الرقمي" بدعوة من امانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على هامش معرض التجارة البينية الافريقية ٬والذي يعقده بنك التصدير والاستيراد الافريقي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وامانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والذي يهدف الى جمع ممثلين على المستويين القاري والعالمي لتقديم وعرض سلعهم وخدماتهم، لاستكشاف فرص الاستثمار في القارة الافريقية.

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التسجيل على منصـة نافذة

وأكد أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك خلال الجلسـة أنه تم الاستغناء عن معظم المستندات الورقية فيما عدا شهادة المنشأ وذلك في إطار توجه مصر نحو التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتقليل المستندات الورقية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي إلى الحد الأدنى بما يتواكب مع زمن الافراج العالمي.


وتحدث خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول كافة المراحل الإجرائية المتعلقة بالعمليات الجمركية بدء من التسجيل على منصـة نافذة وحتى الإفراج عن البضائع مشيرًا إلى أن مصر تقوم بالتصدير لأكثر من 50 دولة أفريقية من ابرز هذه الدول ( ليبيا _ السودان _المغرب _ كينيا _ تونس _ ساحل العاج ).

الصادرات المصرية الى الدولة الأفريقية

وألمح الى أن قيمة الصادرات المصرية الى الدولة الأفريقية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر ٢٠٢٣ بلغت اكثر من خمسة مليار دولار، وبلغت قيمة واردات مصر من الدول الافريقية في نفس الفترة مليار ونصف المليار دولار.

واختتم كلمته بأنه من أجل تسهيل التجارة فإنه يتعين على جميع الدول المشـاركة استكمال التحول الرقمي والربط الالكتروني خاصة فيما يتعلق بمجال الجمارك وذلك للانتقال من الهدف التقليدي المتمثل في تحصيل الإيرادات وإحكام ضـوابط الرقابة إلى تيسير التجارة الحديثة وإصلاح السياسات التجارية الذي يتطلب نقلة نوعية تواجه إدارات الجمارك في مختلف أنحاء العالم حتى يدعم تيسير التجارة وأمن سـلاسـل الإمداد وتحصيل الإيرادات بكفاءة ٬ واستخدام النافذة الواحدة، والحلول التكنولوجية الأخرى من قبل الجمارك والوكالات الحدودية الأخرى لدعم برنامج اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وشارك من مصلحة الجمارك في الجلسة النقاشية كلا من عثمان الأمير مدير عام الإدارة العامة للاتصال الداخلي بمصلحة الجمارك وسمر محمود مدير إدارة البحوث والدراسات بمصلحة الجمارك.

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