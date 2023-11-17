بوتين: هناك أشياء فظيعة تحدث في غزة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه اليوم الجمعة، خلال منتدى سان بطرسبورج الثقافي الدولي التاسع، أن هناك أشياء فظيعة تحدث في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا.



بوتين يكشف أسباب التوترات الحالية في العالم

وأشار بوتين في خطابه خلال منتدى سان بطرسبورج إلى أن هناك مطالبة من قبل قوى معينة في العالم بالتفرد الثقافي، لكن المستقبل يكمن في التنمية المتعددة للثقافات.

وأوضح الرئيس الروسي خلال كلمته في منتدى سان بطرسبورج: " أن من بين الأسباب الرئيسية للتوترات الحالية في العالم هو على وجه التحديد ادعاء بعض القوى بالتفرد، بما في ذلك التفرد الثقافي، وازدرؤهم للعادات الأخرى، والقيم الروحية، والرغبة في إخضاع الجميع وكل شيء للتوحيد وفقا لقالبهم الخاص، الذي يعتبرونه الأفضل".

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وأضاف الرئيس الروسي في كلمته اليوم الجمعة : " أن هذه العولمة المبتذلة والتوسع الثقافي إلى قمع الثقافات وإفقارها.. نحن مقتنعون بأن المستقبل يكمن في التنمية الحرة والمتعددة الخطوط والمتنوعة للثقافات".

وأكد الرئيس الروسي أن "الثروة التي تمتلكها العديد من الدول، وخاصة الأوروبية والولايات المتحدة بالطبع، كانت تعتمد إلى حد كبير على مظالم العالم الماضي والنظام العالمي الماضي، وعلى الاستعمار والعبودية".

وتابع بوتين: "المزايا التكنولوجية التي حصل عليها جزء من البشرية في لحظة معينة تم استخدامها بشكل غير عادل، من أجل تعزيز الهيمنة.. وهذه المحاولة مستمرة حتى يومنا هذا، وهذا هو جوهر الأحداث التي تجري".

وشدد الرئيس الروسي خلال كلمته اليوم الجمعة على أن "إحدى الطرق لجعل العالم أكثر عدلا هي التعددية القطبية".وخلص بوتين إلى أن منتدى "بطرسبورج الثقافي الدولي"، يهدف أيضا إلى أن يصبح جزءا من هذا الحوار.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى "بطرسبورج الثقافي الدولي" التاسع يعقد في الفترة ما بين 16 و18 نوفمبر الجاري، وتولت تنظيم المنتدى وزارة الثقافة الروسية وسلطات بطرسبورج.

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