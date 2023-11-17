الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بوتين: هناك أشياء فظيعة تحدث في غزة

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه اليوم الجمعة،  خلال منتدى سان بطرسبورج  الثقافي الدولي التاسع، أن هناك  أشياء فظيعة تحدث في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا.


بوتين يكشف أسباب التوترات الحالية في العالم

وأشار بوتين في خطابه خلال منتدى سان بطرسبورج إلى أن هناك مطالبة من قبل قوى معينة في العالم بالتفرد الثقافي، لكن المستقبل يكمن في التنمية المتعددة للثقافات.

 

وأوضح  الرئيس الروسي خلال كلمته في منتدى سان بطرسبورج: " أن من بين الأسباب الرئيسية للتوترات الحالية في العالم هو على وجه التحديد ادعاء بعض القوى بالتفرد، بما في ذلك التفرد الثقافي، وازدرؤهم للعادات الأخرى، والقيم الروحية، والرغبة في إخضاع الجميع وكل شيء للتوحيد وفقا لقالبهم الخاص، الذي يعتبرونه الأفضل".

 

Advertisements


وأضاف الرئيس الروسي في كلمته اليوم الجمعة  : " أن هذه العولمة المبتذلة والتوسع الثقافي إلى قمع الثقافات وإفقارها.. نحن مقتنعون بأن المستقبل يكمن في التنمية الحرة والمتعددة الخطوط والمتنوعة للثقافات".

 

وأكد الرئيس الروسي  أن "الثروة التي تمتلكها العديد من الدول، وخاصة الأوروبية والولايات المتحدة بالطبع، كانت تعتمد إلى حد كبير على مظالم العالم الماضي والنظام العالمي الماضي، وعلى الاستعمار والعبودية".

 

وتابع بوتين: "المزايا التكنولوجية التي حصل عليها جزء من البشرية في لحظة معينة تم استخدامها بشكل غير عادل، من أجل تعزيز الهيمنة.. وهذه المحاولة مستمرة حتى يومنا هذا، وهذا هو جوهر الأحداث التي تجري".

 

وشدد الرئيس الروسي خلال كلمته اليوم الجمعة على أن "إحدى الطرق لجعل العالم أكثر عدلا هي التعددية القطبية".وخلص بوتين إلى أن منتدى "بطرسبورج الثقافي الدولي"، يهدف أيضا إلى أن يصبح جزءا من هذا الحوار.

 

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى "بطرسبورج الثقافي الدولي" التاسع يعقد في الفترة ما بين 16 و18 نوفمبر الجاري، وتولت تنظيم المنتدى وزارة الثقافة الروسية وسلطات بطرسبورج.

txt

بوتين يقترح حلولًا للخلاص من التوترات الحالية بالعالم

txt

نشاط السيسي اليوم، يستقبل رئيس زيمبابوي ويتابع توفير السلع ويبحث مع بوتين أوضاع غزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الروسي بوتين غزة فلسطين

مواد متعلقة

وصول 45 مصابا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

أعضاء يهود في الكونجرس الأمريكي يضغطون لإدخال الوقود إلى غزة

بوتين يقترح حلولًا للخلاص من التوترات الحالية بالعالم

نشاط السيسي اليوم، يستقبل رئيس زيمبابوي ويتابع توفير السلع ويبحث مع بوتين أوضاع غزة

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات الجمعة

الأهلي يكرر فوزه على الزمالك في ربع نهائي دوري السلة المرتبط

تطور جديد بشأن جثة سيدة عثر عليها متفحمة داخل شقتها في مصر الجديدة

الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن، 5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

رد فعل إمام عاشور بعد استبعاده من المنتخب

تحذير عاجل، منخفض جوى عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

القسام تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي الذي مات خوفا من جيش الاحتلال (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

ثلاثي مصري في قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيرا تحت 30 عاما

بلع لمونة كاملة، إنقاذ حياة مريض خمسيني في المنصورة أصيب بانسداد معوي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مقابل الجنيه

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن، 5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

مفتي الجمهورية: النبي علمنا الأخذ بأسباب العلم فى كل زمان ومكان

تفسير رؤية حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية