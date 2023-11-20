وزير الصحة: تخصيص حضانات متنقلة لنقل الأطفال المبتسرين من غزة للمستشفيات المصرية

وصل صباح اليوم الاثنين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إلى معبر رفح للإشراف على عملية نقل الأطفال المبتسرين الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية، وذلك بعد نقل الأطفال المبتسرين من مستشفى الشفاء أمس إلى جنوب غزة والبالغ عددهم ٣١ طفلا.

كانت أجْلَت بعثة مشتركة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بقيادة منظمة الصحة العالمية، 31 طفلًا من مستشفى الشفاء في شمال غزة إلى مستشفى آخر في جنوب غزة.

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وقد نُقل الأطفال المُصابون باعتلالات وخيمة في 6 سيارات إسعاف أمدَّها الهلال الأحمر الفلسطيني بما يلزم من مستلزمات وأطقم طبية.

وشملت البعثة المشتركة أعضاء من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، واليونيسف، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ووُصفت البعثة من جديد بكونها بعثة شديدة المخاطر، نظرًا لاندلاع الأعمال القتالية بالقرب من المستشفى.



وقد سبق نقل هؤلاء الأطفال الخُدَّج من أصحاب الوزن المنخفض عند الولادة من وحدة حديثي الولادة في مستشفى الشفاء إلى منطقة أكثر أمانًا داخل المستشفى بسبب انقطاع التيار الكهربائي اللازم لتشغيل أجهزة دعم الحياة وتنامي المخاطر الأمنية المُحدقة بالمستشفى.

وقد تُوفِّى بالأمس والليلة الماضية طفلان قبل حدوث الإجلاء، وكان هناك 33 طفلًا يتلقون الرعاية حتى أمس، وفقًا للتحديث الصادر عن وزارة الصحة.



جهود نقل هؤلاء الأطفال إلى وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي

وقد نجحت جهود نقل هؤلاء الأطفال إلى وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي للولادة في جنوب غزة، حيث يجري الآن تقييم حالتهم والعمل على استقرارها، ويقول الأطباء في المستشفى إن جميع الأطفال يعانون من حالات عدوى خطيرة نتجت عن قصور الإمدادات الطبية واستحالة مواصلة تنفيذ تدابير مكافحة العدوى في مستشفى الشفاء، وهناك أحد عشر طفلًا حالتهم حرجة.