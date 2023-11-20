وحدة حماية طفل الأقصر تنظم يوم ترفيهي لـ300 طفل يتيم

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر يوم ترفيهي لعدد ٣٠٠ طفل من الأيتام والمعرضين للخطر، وذلك بمشاركة اللواء الدكتور علي الشربي رئيس مجلس مدينة الأقصر، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، كبداية لإطلاق مبادرة "فرحهم"، وبمشاركة إحدى الجمعيات الخيرية.

وأشادت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة التي أشادت بدور المجتمع المدني في دعم قضايا الطفولة وتقديم الدعم الاجتماعي للأطفال المعرضين للخطر وأسرهم.

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وأكدت مدير الوحدة العامة على تعميم المبادرة لتشمل جميع المراكز في إطار دعم الأطفال من الجانب النفسي وتفعيل دور المجتمع المدني لمشاركة اللجان والوحدات الفرعية، حيث أن الدعم ليس فقط من الجانب الاجتماعي ولكن يجب أيضا مراعاة الجانب النفسي وهو جانب مهم جدا في حياة كل طفل.

جاء ذلك في إطار تفعيل دور المجتمع المدني وومثلي المجتمع المدني في اللجنة العامة وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.