تنفيذ أعمال إزالة على مساحة 2 قيراط بمركز الزينية في الأقصر

قام مسئولو مركز ومدينة الزينية برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بتنفيذ أعمال إزالة لتعد عبارة عن تصنيع طوب لبن على مساحة 2 قيراط.

وتم الإزالة في المهد بقيادة حجازي النحاس نائب رئيس مركز الزينيه،و خالد فارس رئيس قرية العشي،و صلاح الحلو رئيس قرية الزينية بحرى ومكي عمر وحمادة محمد سكرتيرى القريتين، وأيضا بحضور المهندس ابو بكر حجاج مدير الإدارة الزراعية بالزينية.



تمت إزالة مساحة إجمالي ( ١٢٢٥ مترا مربعا ) بعدد ٣ حالات تعدى بقري الزينية بحري والعشي، كما تم إزالة سور غرفة بالطوب الابيض والاسمنت بدون ترخيص علي مساحة ١٥٠ متر تقريبا خارج الحيز العمراني،وإزالة في المهد لبناء من الطوب الاحمر ومونة الاسمنت خارج الحيز العمراني علي مساحة ٩٠ متر تقريبا.

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وتمت كافة الاعمال بالتنسيق مع قوة تأمين من مركز شرطة طيبة بقيادة العميد محمد لطفي مأمور المركز والقوة المرافقة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع تراكمات الاتربة بالشارع الجانبى لخط السكة الحديد قطاع الصعايدة وتوسعة الطريق لتسهيل الحركة المرورية، وذلك بإشراف كرم محمود ضاحي رئيس القرية وبمعاونة معدات المركز.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بالمرور والمتابعة لأعمال إنارة الطريق وتم إصلاح المحول وتركيب خالية إنارة بالشارع الجانبى للسكة الحديد بالتنسيق مع مسؤل الكهرباء بالمركز وبهدف تحسين الرؤية الليلية وتمت الأعمال بإشراف مكي عمر سكرتير القرية وسعودى فتح الله مسؤل الكهرباء بالمركز.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وازالتها فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنيه وجهات الولاية.



ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

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