تفريغ الكاميرات في محيط مصرع شاب صدمته سيارة أثناء ملاحقته لصين سرقا هاتفه في الهرم

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع شاب صدمته سيارة أثناء ملاحقته لصين يستقلان دراجة نارية سرقا هاتفه في الهرم، وأمرت بتفريغ الكاميرات في محيط المكان، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

تفاصيل واقعة مصرع شاب أثناء ملاحقته لصين

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء سير الشاب بالطريق فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية خطف أحدهما هاتفه فلاحقهما، وأثناء ذلك صدمته سيارة مسرعة.

مصرع شاب أثناء ملاحقة لصوص بالهرم

وكان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع شخص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير شاب في بداية العقد الرابع بالطريق العام اختطف لصين يستقلان موتوسيكل هاتفه المحمول.

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وأثناء محاولته اللحاق بهما صدمته سيارة مسرعة مما تسبب في وفاته، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.