الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس سمسار أوهم المواطنين بقدرته على تسهيل قبول أبنائهم بالكليات العسكرية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس سمسار عقاري لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسهيل إجراءات القبول بإحدى الكليات العسكرية مقابل مبالغ مالية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية وذلك من خلال حساب إلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وآخر بتطبيق "واتس آب".

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القبض على سمسار عقاري بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على سمسار عقاري بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسهيل إجراءات القبول بإحدى الكليات العسكرية مقابل مبالغ مالية. 

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أكدت قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية وذلك من خلال حساب إلكتروني بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وآخر بتطبيق "واتس آب".

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المتهم، وتبين أنه (وسيط عقاري - مقيم بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب تلك الوقائع)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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