أسعار الدواجن والبيض اليوم، الفراخ البلدي تتراجع 6 جنيهات بالأسواق

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الاثنين 20-11-2023، تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، فيما انخفض سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي بنحو 6 جنيهات خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع.

500 جنيه ارتفاعًا في سعر أعلاف الصويا واستقرار الذرة

واستقر سعر الكتكوت والبيض في الأسواق، مقابل ارتفاع سعر أعلاف الصويا بنحو 500 جنيه، فيما استقرت أسعار الذرة المستوردة.

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

Advertisements

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الإثنين

وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الإثنين

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الإثنين، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الإثنين مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الإثنين، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الإثنين، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 63 إلى 64 جنيهًا في المزرعة، و74 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 80 إلى 81 جنيهًا في المزرعة مقابل 91 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 75.4 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 113.6 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 80 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الإثنين مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الإثنين نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الإثنين

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الإثنين، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 118 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 123 إلى 124 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 148 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 14200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 13200 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 33500 جنيه، علف صويا 46% بسعر 35 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 35 ألف جنيه.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الاثنين، سجل علف بادي 23% بسعر 23500 جنيهًا، علف نامي 21 % سعر 23450 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 23350 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 22 جنيهًا إلى 22.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 21 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 18 إلى 19 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 30 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 27 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28 جنيهًا، سعر كتكوت روص من 28 إلى 29 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.