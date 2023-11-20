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أخبار مصر

كلية الزراعة عين شمس تحصد المركز الأول بمسابقة "الهاكاثون AUC" الجامعة الأمريكية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

حصدت كلية الزراعة جامعة عين شمس علي المركز الأول بمسابقة "الهاكاثون AUC" من خلال مشاركة طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس في المسابقة بطموح وشغف بأسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية.

كلية الزراعة تحصد المركز الأول بمسابقة "الهاكاثون AUC" الجامعة الأمريكية

 وتعلم الطلاب الكثير وتوسعت معارفهم في مجال الابتكار وريادة الأعمال من خلال التدريب والدورات للفكر الابتكاري وريادة الأعمال ودورات التسويق والمالية، وذلك تحت رعاية ا.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د أحمد جلال عميد كلية الزراعة،اد. هشام الحريرى وكيل  كليه الزراعه لشئون الطلاب والطلاب، ا.د. عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الاعمال، د.وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، أ.د لمياء مصطفى رضوان مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة، وتحت إشراف ود. محمد يوسف، ود.أشرف بكري.  

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وقام طلاب كليه الزراعة جامعه عين شمس المشاركين في المسابقة بعمل فكرة عملية وعلمية مبتكرة على تطوير تقنية لإنشاء طلاء صالح للأكل يمكن استخدامه للحفاظ على جودة الفواكه وتعزيزها ن والطلاب هم:- 
عبدالرحمن محمد ابراهيم 
عبدالرحمن الحسيني
سهيله عبدالخالق
سلمي عصام 
نّهى هشام 
زياد محمد علي
منير ايمن

وتعتمد هذه التقنية على استخدام مواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل الحيوي لتشكيل طبقة يمكن أن تغلف الثمار بأمان وصحة، ونجاح تقنية طلاء الطعام يكمن في استخدام المواد الطبيعية والصديقة للبيئة التي تتفاعل بأمان مع الثمار، دون التأثير على نكهتها أو جودتها الغذائية ويعمل هذا الطلاء كحاجز وقائي، يحمي الثمار من العوامل البيئية الضارة.

ومن خلال العمل والمشاركة الجماعية والإصرار والتشجيع استطاع الطلاب الوصول للمرتبة الأولى في الهاكاثون AUC وهو التكريم الثاني للمشروع بعد حصولهم على المركز الأول في عين شمس تبتكر والتي قامت خلال الفترة ١٣-١١ -٢٠٢٣ وحتى ١٩-١١-٢٠٢٣.

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