الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس: الأعمال الخيرية تركز على الاستدامة لمساعدة المجتمعات لتحقق الاكتفاء

المعرض الخيري للملابس
المعرض الخيري للملابس بجامعة عين شمس، فيتو

 استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس أعضاء نادي كايرو بلاتينيوم المشاركين في المعرض الخيري للملابس وندوة “صحتك تهمنا” بكلية الآداب بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف.

 

المعرض الخيري للملابس

 وأشار الدكتور محمد ضياء إلى أهمية الأعمال الخيرية والأهداف السامية التي تهدف إليها الجمعيات الخيرية في زيادة مساهمة أفراد المجتمع في حل القضايا المختلفة وتقديم الأعمال الخيرية وغيرها من الخدمات لزيادة قوة الترابط بين أبناء المجتمع الواحد وتعاطفهم مع بعضهم البعض.

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 وأوضح أن الأعمال الخيرية تركز على الاستدامة في أعمالها لمساعدة المجتمعات لتحقق الاكتفاء الذاتى من خلال دعم برامج التعليم والتدريب المهني والذي يساعد أفراد المجتمع على إعالة أنفسهم  وفتح مشروعات صغيرة لهم.

‎نشر الوعى الصحى ودعم المرأة

وأشادت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة والمساهمة فى كل القضايا المجتمعية ونشر الوعى الصحى ودعم المرأة والتخفيف من الآثار السلبية للعديد من القضايا  كعدم المساواة بين الجنسين وعمالة الأطفال وارتفاع معدلات الأمية وقضايا العنف الأسري وغيرها من القضايا من خلال جذب أفراد المجتمع للمشاركة في حل هذه القضايا وتوعيتهم بأضرارها على المجتمع.

‎أوضحت الدكتور هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف الشراكة والدور الفعال بين وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ونادي روتاري كايرو بلاتينيوم خلال هذة الفعالية والتي تضمنت معرض خيري للملابس وندوة توعية بأمراض السرطان  وخاصة سرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية والتطعيم من خلال المشاركين والمتطوعين.

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