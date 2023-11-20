الكنيسة الأرثوذكسية تناقش أسباب الضغوط النفسية على الشباب

نظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المؤتمر السنوي السابع عشر، تحت عنوان "الجيل الحالي بين الهشاشة وبناء المرونة النفسية".

الضغوط النفسية



خلال المؤتمر جرى عرض ومناقشة التأثيرات التي طرأت على الجيل الحالي، والمتغيرات والتحديات التي تسبب الضغوط النفسية، من أبرزها الاحتراق النفسي، مما قد يعيق الإنسان عن أداء مهامه كما ينبغي والتمتع بجودة الحياة.

حضر المؤتمر وحاضر فيه إلى جانب نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والعباسية والوايلي ومقرر اللجنة، مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة النفسية، وتم الاعداد له من قبل فريق لجنة الصحة النفسية ومتخصصين في المجال ذاته.

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شارك في المؤتمر ٢٥٠ شخصا ما بين آباء كهنة وأطباء وخدام متطوعين وجميعهم يعمل في مجال الدعم النفسي ومكافحة الإدمان في إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية بمصر.

وطالب المشاركون بضرورة تكرار هذا النوع من الموضوعات لأنها تتماس مع احتياجات وحياة أبناء الكنيسة، ولتعميم الفائدة والانتشار على نطاق أوسع.

كما أشاد المشاركون بجودة الإعداد للمؤتمر سواء من ناحية المحتوى أو الجانب التنظيمي، حيث تميز البرنامج بحسن توزيع فقرات البرنامج مما حقق استفادة قصوى من الوقت، ومنح مساحة كافية للتدريبات والتطبيقات العملية.