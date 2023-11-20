الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

4 مباريات اليوم في دوري المحترفين أبرزها غزل المحلة ضد لافيينا

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، تستكمل اليوم الإثنين، مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين “ دوري القسم الثاني أ” بمشاركة 20 فريقا.

ويلتقي أسوان ضد أبوقير للأسمدة، وبروكسي ضد النصر للتعدين، وحرس الحدود ضد مصر المقاصة، وغزل المحلة ضد لافيينا.

حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين 

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين 


بتروجت ضد السكة الحديد.. 1-1 (انتهت)

أسوان ضد أبوقير للأسمدة  .. الإثنين 2:30 عصرا

بروكسي ضد النصر للتعدين  .. الإثنين 2:30 عصرا

حرس الحدود ضد مصر المقاصة.. الإثنين 2:30 عصرا

Advertisements

غزل المحلة ضد لافيينا.. الإثنين  5 مساء

جمهورية شبين ضد راية..الثلاثاء  2:30 عصرا

الاتصالات ضد بترول أسيوط.. الثلاثاء  2:30 عصرا

دكرنس ضد طنطا.. الثلاثاء  2:30 عصرا

النجوم ضد وادي دجلة.. الثلاثاء  2:30 عصرا

مكادي ضد القناة.. الثلاثاء  5 مساء

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة التاسعة

1- بتروجيت 16 نقطة
2- لافيينا إف سي 15 نقطة
3- وادي دجلة 14 نقطة
4- حرس الحدود 14 نقطة
5- غزل المحلة 14 نقطة
6- أبو قير للأسمدة 13 نقطة
7- القناة 12 نقطة
8- بترول أسيوط 12 نقطة
9- وي 11 نقطة
10- طنطا‏ 11 نقطة
11- السكة الحديد 11 نقطة
12- دكرنس 11 نقطة
13- راية 10 نقاط
14- أسوان 10 نقاط
15- مكادي 9 نقاط
16- بروكسي 9 نقاط
17- مصر المقاصة 6 نقاط
18- النجوم 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط

نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين

وادي دجلة 1-1 بتروجت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة

راية 2-2 دكرنس

مصر المقاصة 1-0 جمهورية شبين

أبوقير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين


طنطا 2-1 النجوم

القناة 2-2 الاتصالات  

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة التاسعة

بتروجت يتعادل 1/1 أمام السكة الحديد في دوري المحترفين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري المحترفين القسم الثاني دوري القسم الثاني غزل المحلة ضد لافيينا لافيينا حرس الحدود مصر المقاصة

مواد متعلقة

بتروجت يتعادل 1/1 أمام السكة الحديد في دوري المحترفين

دوري المحترفين، نادي لافيينا يستقل حافلة منتخب مصر للتوجه للمحلة

بتروجت والسكة الحديد يفتتحان مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة التاسعة

الأكثر قراءة

مسؤول إسرائيلي: لا صفقة لتبادل الأسرى بين الجيش وحماس بدون قيادة مصرية للوساطة

بعد أنباء انفصالهما من هي أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي

النيابة تعاين حريق مزرعة دواجن في الدقهلية

يعارض الانضمام لبريكس ويؤيد تجارة الأعضاء، من هو خافيير ميلي الفائز بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين؟

إيرادات الأفلام أمس، بلوموندو في المقدمة وفوي فوي فوي ثانيا

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

لأول مرة، ملكة جمال الكون من نيكاراجوا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب تؤدي لرفض الفحص الفني للسيارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية