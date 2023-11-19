الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة التاسعة

ترتيب دوري المحترفين
ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة التاسعة،فيتو

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين “ دوري القسم الثاني أ” بمشاركة 20 فريقا.

 

وتفتتح مباريات الجولة اليوم الأحد بمواجهة بتروجت متصدر جدول ترتيب دوري المحترفين مع السكة الحديد، وتستكمل مباريات الجولة غدا الاثنين وبعد غدا الثلاثاء.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين 

بتروجت ضد السكة الحديد.. الأحد 2:30 عصرا

أسوان ضد أبوقير للأسمدة  .. الاثنين 2:30 عصرا

بروكسي ضد النصر للتعدين  .. الاثنين 2:30 عصرا

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حرس الحدود ضد مصر المقاصة.. الاثنين 2:30 عصرا

غزل المحلة ضد لافيينا.. الاثنين  5 مساءا 

جمهورية شبين ضد راية..الثلاثاء  2:30 عصرا

الاتصالات ضد بترول أسيوط.. الثلاثاء  2:30 عصرا

دكرنس ضد طنطا.. الثلاثاء  2:30 عصرا

النجوم ضد وادي دجلة.. الثلاثاء  2:30 عصرا

مكادي ضد القناة.. الثلاثاء  5 مساءا

 

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة التاسعة

1- بتروجيت 16 نقطة
2- لافيينا إف سي 15 نقطة
3- وادي دجلة 14 نقطة
4- حرس الحدود 14 نقطة
5- غزل المحلة 14 نقطة
6- أبو قير للأسمدة 13 نقطة
7- القناة 12 نقطة
8- بترول أسيوط 12 نقطة
9- وي 11 نقطة
10- طنطا‏ 11 نقطة
11- السكة الحديد 11 نقطة
12- دكرنس 11 نقطة
13- راية 10 نقاط
14- أسوان 10 نقاط
15- مكادي 9 نقاط
16- بروكسي 9 نقاط
17- مصر المقاصة 6 نقاط
18- النجوم 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط

 

نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين

وادي دجلة 1-1 بتروجت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة

راية 2-2 دكرنس

مصر المقاصة 1-0 جمهورية شبين

أبوقير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين


طنطا 2-1 النجوم

القناة 2-2 الاتصالات  

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود

 

 

نظام دوري المحترفين


ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

 

نظام دوري المحترفين 2023 -2024


ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثامنة

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ بتروجيت السكة الحديد لافيينا وادي دجلة حرس الحدود

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