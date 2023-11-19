الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

قصور الثقافة تختتم فعاليات مبادرة أنت الحياة بمركز إسنا جنوب الأقصر

مبادرة أنت الحياة،
مبادرة "أنت الحياة"، فيتو

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، التي أقيمت بمدرسة الشهيد هاشم بقرية الدير مركز إسنا بالأقصر، على مدار ثلاثة أيام، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

شهد اليوم الأول، لقاءً بعنوان "تنمية القرية المصرية في ظل حياة كريمة"، تحدث خلاله سيد صدقي مسئول قصر ثقافة أرمنت، عن أهداف مبادرة حياة كريمة، لتنمية القرية المصرية المنشآت المستهدفة في المبادرة، بجانب ذلك قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية عرض "التحطيب" بقيادة المدرب محمد فاروق، ونفذت ورشة رسم علي الوجه نفذتها الفنانة نفيسة عبد الرحيم وميرا هاني محمد.

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فرقة الأقصر للموسيقى العربية

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، والمنفذة بمدرسة الشهيد هاشم بقرية الدير مركز إسنا، أعد لليوم الثاني عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وورشة رسم علي الوجه، وورشة حكي وألعاب تنفيذ ديفيد جميل ومدحت نعيم، الفعاليات المقدمة بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبإشراف فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، ويوسف محمود منسق ملف حياة كريمة.

وتضمن اليوم الثالث والأخير ندوة بعنوان "دور الفن في خلق بيئة كريمة" تناولت خلالها د. نجلاء بدوي هارون أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، أن للفن دورا فعالا في تنمية البيئة وخدمة المجتمع ودور الفن التشكيلي في المدارس، كما يخاطب الفن سيدات المنازل لإنتاج مشروعات صغيرة السجاد والكليم وعمل رسوم على جدران المنازل مثال رسوم الحج ورسوم من البيئة المحيطة وتوعية القري والنجوع بتنمية مواهب الأطفال عن طريق قصور الثقافة في المدينة أو القرى.

 "عربية يا أرض فلسطين"

وقد قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية العديد من الأغانى، منها "عربية يا أرض فلسطين" للفنانة آيه مصطفى، "موطني" للفنان وسيم، " يالا عاش حبك يعلم" للفنان فارس مصطفى، "فلسطين عربية" للفنانة مادونا تاوضروس، ثم أغنية "بحلف بسماها وبتربها" غناء جماعى، تلاها ورشة رسم علي الوجه، وورشة رسم حر إشراف الفنانة نفيسة عبد الرحيم والفنانة شيماء سعيد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، وورشة حكي وألعاب فلكور أطلس تنفيذ ديفيد جميل ومدحت نعيم، وسط تفاعل كبير من الحضور.

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