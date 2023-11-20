سحب مياه الأمطار من شوارع العريش (صور)

استمر مجلس مدينة العريش منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع العريش بعد هطول أمطار متوسطة طوال الليل.

سحب مياه الأمطار من شوارع العريش

وتفقد اللواء أسامة عفش رئيس مدينة العريش شوارع المدينة للاطمئنان على عدم وجود تجمعات مياه وخاصه المحاور الرئيسية مع تغير حالة الطقس منذ أمس وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة والمرور داخل المدينة بمحور الفاتح بشارع 23 يوليو و26 يوليو وجسر الوادي وبعض الأماكن داخل المدينة والاطمئنان على عمل غرف تصريف الأمطار وملاحظة أي تجمعات مياه بسبب الأمطار قد تعوق حركة مرور السيارات والمواطنين.

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ومن المتوقع أن تشهد محافظة شمال سيناء اليوم سقوط أمطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة وهبوب رياح متوسطة ما يؤدي إلى تجمع كميات محدودة لمياه الأمطار بشوارع مدينة العريش.

ورفعت محافظة شمال سيناء اليوم درجة الاستعداد القصوى تحسبا لتعرضها لسيول.