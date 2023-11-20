محمود ياسين: المسلسلات القصيرة أصبحت أنجح من الطويلة

كشف الفنان الشاب محمود ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، عن رأيه في المسلسلات القصيرة والتي تعرض على المنصات، مؤكدا أنها أصبحت أفضل بكثير من الأعمال الدرامية الطويلة.

رأي محمود ياسين في المسلسلات القصيرة

وقال محمود ياسين خلال لقائه مع “فيتو”: “أنا بشوف إن المسلسلات القصيرة الأحداث فيها بتكون أسرع بكتير فيها، وأنا شايف في الفترة الأخيرة أنها أصبحت أنجح من المسلسلات الطويلة”.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان الشاب محمود ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، قد كشف قوة علاقته بجده، مؤكدا أنه كان يقضي معه وقتا طويلا.

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حفيد محمود ياسين يكشف مدى قوة علاقته بجده

وقال محمود ياسين “الحفيد” خلال لقائه مع “فيتو”: “كنت أقضي مع جدي أوقاتا كثيرة، واتعلمت منه أشياء كثيرة، اتعلمت منه حاجات مكنتش عارف إني بتعلمها وأنا قاعد معاه بس مع الوقت اكتشفت أني اتعلمت منه حاجات كتير”.

وكشف محمود ياسين عن حقيقة التصريح المنسوب إليه والذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي زعم أن “ياسين” قال: "أميل للبنت اللي شكلها مش طيب وملامحها حادة".

وقال محمود ياسين: “إحنا كنا بنتكلم على الملامح ملامح البنت وأنا كنت في برنامج والسؤال متوجهش ليا بالطريقة دي.. فكنت قولت بحب الملامح الحادة وليس الطباع الحادة كان قصدي مواصفات الشكل بس هي اتاخدت بصياغة خطأ”.

أعرب الفنان الشاب محمود ياسين حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، عن سعادته الكبيرة بنجاح حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب، مؤكدا أنه لم يكن متوقعا رد فعل الجمهور علي شخصية “جلال” التي قدمها خلال الأحداث.

محمود ياسين يعلق على نجاح حكاية عيشها بفرحة

وقال "ياسين" خلال لقائه مع "فيتو": صراحة أنا كنت متوقع نجاح المسلسل ولكني لم أتوقع رد فعل الجمهور علي دوري من خلال الأحداث، والدافع الذي جعلني أوافق على المشاركة هي أن شخصية "جلال" شخصية تتحب بشكل كبير، فبالتالي الجمهور يتأثر به بدليل جدعنته وشهامته خلال الأحداث.

وأكد محمود ياسين أنه واجه بعض الظروف الصعبة أثناء تصوير مشاهد حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل 55 مشكلة حب قائلا: "المشاهد لم تكن صعبة ولكن كان هناك بعض الظروف الصعبة إلي حد ما ولكن لا يوجد مشهد صعب، وأحب تقديم أدوار الدراما للجمهور.

وتابع: “ولكني أنا أمي للسينما أكثر من الدراما أنا بشكل عام في حياتي أحب متابعة الأفلام أكثر من المسلسلات وبحس أني أنا منتمي أكثر للسينما”.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود، والذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، للمنتج أحمد عبد العاطي.