عامر حسين يعلن إيقاف الدوري 2 يناير، ويكشف المستور حول طلب وائل رياض المشاركة ببطولة شمال إفريقيا

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن منتخب مصر اجتاز مواجهة صعبة أمام سيراليون في ظل الظروف والأجواء المحيطة باللقاء، مشيرًا إلى أن الملعب الذي احتضن المواجهة لم يكن جيدًا، وأيضًا غياب الأمن في المباراة بشكل واضح، وكانت هناك أمور غريبة لكن خبرات اللاعبين حسمت اللقاء لصالحهم.

وقال في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” عبر شاشة قناة etc: "روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لديه قائمة جيدة، وسيتم إيقاف الدوري المصري يوم 2 يناير، والمعسكر سيبدأ في اليوم التالي استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، وأول مباراة للمنتخب يوم 14 يناير أمام موزمبيق وسيتواجد في كوت ديفوار قبلها بـ 3 أيام".

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المباريات الودية

وتابع: "نحن في انتظار تقديم فيتوريا لبرنامجه الإعدادي والاستقرار على المباريات الودية، وسوف يتم التنسيق مع الشركة الراعية على البرنامج الذي سيتم الاتفاق عليه".

وأضاف: "مرحلة منتخب الشباب تحتاج لمعسكرات كثيرة، ودائمًا نعاني من اللغط عند تكوين أي منتخب، ونعمل على إعداد مدربين، ووائل رياض سبق وعمل مع شوقي غريب، وعاش هذه الأجواء، وقمنا بإعداد مدربين شباب، والبعض يهاجم المدرب على قراره بخوض دورة شمال إفريقيا".

وأكمل عامر حسين: "بالتأكيد سوف يستفيد منتخب الشباب من البطولة، رغم توجيه اللوم للجهاز الفني بالمشاركة في البطولة، وعلى سبيل المثال البعض كان يلوم فيتوريا على خوض مواجهات ضعيفة، وائل رياض لديه خبرات ويستحق المساندة والدعم، وأصر على التواجد في دورة شمال إفريقيا من أجل اكساب اللاعبين الخبرات والاحتكاك المطلوب، وقام بتجميع الفريق لمدة أسبوع، ومنتخب تونس لديه خبرات وسبق ولعب كأس عالم".

وتابع: "سمعت كثيرًا عن وجود مجاملات في تكوين منتخب مصر، فهل هناك لاعبين تلعب في الظلام، يجب أن يتم تقييم اللاعبين بشكل جيد، ومعرفة مستواهم وأرقامهم مع أنديتهم، واليوم في منتخب الكرة النسائية نفس الأمر، شارك لاعبات مع الفريق من أبناء نجوم الكرة، لابد ان يكون التقييم على أساس موضوعي، وداخل المستطيل الأخضر".

وواصل: "هل وائل رياض كان يعمل لمصلحة شخصية أم لمصلحة عامة؟، سبق وكسب منتخب الناشئين 2006 بطولة شمال إفريقيا وعند المواجهات الرسمية لم ينجح في التأهل لكأس العالم".

وأكد: "منتخب 2003 كان يضم عناصر جيدة، وحظى بإشادة فيتوريا ورغم ذلك لم يحقق نتائج جيدة، مراحل الشباب دائما الوضع مختلف، فرق إفريقيا تفوز على منتخبات كبرى في كأس العالم تحت 17 سنة، والوضع يختلف بالنسبة للكبار مستقبلا".

توفير متطلبات الأجهزة الفنية للمنتخبات

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يعمل على توفير متطلبات الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر، وأي مدرب من الصعب تقييمه بعد فترة وجيزة، ولابد أن يحصل على فرصته في العمل، وهناك بعض المدربين تم التعاقد معهم قبل قدوم اتحاد الكرة الحالي.

وأضاف: "وائل رياض أصر على المشاركة في دورة شمال إفريقيا من أجل مصلحة منتخب مصر من أجل رؤية اللاعبين في احتكاك قوي، وبعد المباراة الماضية أمام الجزائر كانت هناك إشادة كبيرة، وهذه البطولة سيخوض الفريق 4 مباريات خلال 7 أيام فقط، وعند عودته سيقدم تقريرا عن البطولة وسوف نبحث كافة احتياجاته، ولازال هناك 10 شهور كاملة أمام المنتخب للاستعداد للمواجهات الرسمية".

معسكرين فقط لمنتخب الشباب

وأكمل: "وائل رياض قام بعمل معسكرين فقط لمنتخب الشباب، وقام بضم 50 لاعبًا، وسوف يقوم بمتابعة شاملة لكل العناصر المميزة".

وأتم: "مباريات بطولة سوبر الأبطال تم حسمها بمشاركة الأهلي وفيوتشر وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وستقام المواجهات على يومين (25 و28 ديسمبر)".

منتخب الشباب، يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005، لخوض مباراته الرابعة والأخيرة في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس، بمشاركة خمسة منتخبات هي، تونس ومصر والمغرب والجزائر وليبيا.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب

منتخب مصر يلتقي نظيره منتخب المغرب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الكرم بالعاصمة التونسية، وتنطلق أحداثها في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة.

منتخب مصر يخسر أمام تونس برباعية

وتعرض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخسارة كبيرة أمام نظيره المنتخب التونسي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أريانة، ضمن مواجهات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

تشكيل شباب مصر أمام تونس

وأعلن وائل رياض المدير الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005، تشكيل الفراعنة أمام نظيره التونسي في مباراته الثالثة ببطولة شمال أفريقيا، بملعب مدينة أريانة في تونس.

وضم تشكيل منتخب الشباب: عبد المنعم تامر، معتز محمد، حسام عوض، حسن أبو المعاطي، أحمد خالد كباكا، يوسف السيد، عبد الرحمن خالد، عمر خضر، محمد عبد الله، محمد السيد، محمد زعلوك.

تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر، فيتو

وافتتح منتخب الشباب مشواره في بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع منتخب ليبيا بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية نجح الفراعنة الصغار في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 3 - صفر.

تونس في صدارة الترتيب

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات له بالبطولة على حساب منتخبات الجزائر والمغرب ومصر، وفي المقابل يتواجد منتخب مصر في المركز الثالث بترتيب منتخبات البطولة برصيد 4 نقاط حصدها الفراعنة بعد الفوز على الجزائر والتعادل أمام ليبيا.

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.