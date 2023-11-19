منتخب الشباب مواليد 2005 يلتقي تونس في ثالث مباريات بطولة شمال إفريقيا

منتخب الشباب، يلتقي منتخب الشباب مواليد 2005، اليوم الأحد، نظيره التونسي في مباراته الثالثة ببطولة شمال إفريقيا، بملعب مدينة الكرم في تونس.

وافتتح منتخب الشباب مشواره في بطولة شمال إفريقيا بالتعادل مع منتخب ليبيا بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية نجح الفراعنة الصغار في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 3 - صفر.

تحت قيادة مديره الفني وائل رياض يسعى منتخب الشباب لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في بطولة شمال إفريقيا من بوابة لقاء اليوم أمام المنتخب التونسي.

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ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفوز في أول مباراتين له بالبطولة على حساب منتخبي الجزائر والمغرب، وفي المقابل يتواجد منتخب مصر في المركز الثالث بترتيب منتخبات البطولة برصيد 4 نقاط حصدهم الفراعنة بعد الفوز على الجزائر والتعادل أمام ليبيا.

وحقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض الفوز على الجزائر بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا الودية، المقامة حاليا في تونس.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس

ويلتقي منتخب الشباب نظيره منتخب تونس اليوم الأحد، في ثالث مبارياته في البطولة، وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

أحداث مباراة شباب مصر أمام الجزائر

سيطر المنتخب المصري على أغلب فترات الشوط الأول، وكان الأفضل والأكثر تهديدا لمرمى الفراعنة الصغار، وترجم محاولاته الهجومية بهدف التقدم في الشوط الأول.

أجرى وائل رياض بعد التغييرات على تشكيلة منتخب مصر في منحته الأفضلية في الشوط الثاني، وحاصر منتخب الجزائر في نصف ملعبه خاصة في النصف الثاني من هذا الشوط، ونجح بالفعل في زيادة غلته التهديفية إلى ثلاثة أهداف دون مقابل.

الشباب يتعادل إيجابيا مع ليبيا

وسقط منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت قيادة مديره الفني وائل رياض، في فخ التعادل أمام نظيره منتخب ليبيا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب الكرم، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

شوبير يدافع عن وائل رياض

دافع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن وائل رياض المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب.

وقال شوبير وائل رياض يعمل بشكل جيد في بطولة شمال إفريقيا الذي يعد الهدف الأكبر منها هو إفراز أكبر عدد من اللاعبين المميزين للمنتخب وليس الفوز بالبطولة وهذا ما يقوم به وائل رياض.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا "البعض للأسف أتهم وائل رياض بأنه يجامل بعض أبناء اللاعبين السابقين في اختياراته لقائمة المنتخب وهذا أمر غير صحيح".

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تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء , الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب

وضمت قائمة منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

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