عماد النحاس: علينا الاستعداد بقوة لكأس العالم 2026، وتأخرنا في تكوين منتخب الشباب

أكد عماد النحاس نجم الأهلي السابق، أنه سعيد بانتصار منتخب مصر على سيراليون، وحصد النقطة السادسة وتصدر المجموعة ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه يجب التفكير في الاستعداد بقوة لمواجهات المونديال وتحقيق نتائج جيدة.

وقال في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس”، عبر شاشة قناة etc: "أتمنى مواصلة مسيرة الانتصارات ومواصلة الصدارة، وحسم الصعود للمونديال، والأداء تأثر بالسفر والإجهاد والملعب وظروف الطقس نوعًا ما، لكن الأهم هو تحقيق الفوز، وهناك لاعبون شاركوا في المباراة مثل محمود حمادة؛ لأن الجهاز الفني يعمل على إعطاء الثقة لأكبر عدد من اللاعبين".

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المباريات قد تشهد عدة أخطاء

وأضاف: "أي لاعب سيظهر بمستوى مميز، سيكون ضمن اهتمامات فيتوريا، والمنتخب يسير تحت قيادة المدرب البرتغالي بخطى ثابتة، وهناك بعض المباريات قد تشهد عدة أخطاء لكن في المواجهات الكبرى واثق في ظهور اللاعبين بشكل جيد، ولعبنا مواجهات جيدة مع الجهاز الحالي أبرزهم مباراتي بلجيكا والجزائر الوديتين".

وزاد: "مع عودة أحمد حجازي ومحمود الونش ووجود عبد المنعم وعلي جبر، فلن يكون هناك قلق على الدفاع، والمدرب أيضا منح أحمد سامي الثقة، وهناك وفرة في اللاعبين ومنافسة في المراكز مثل الجبهة اليمني عمر كمال وهاني، واليسرى يتواجد فتوح ومحمد حمدي، وكذلك وسط الملعب بتواجد النني وحمدي فتحي وغيرهم".

مواجهة منتخب مصر للشباب أمام تونس

وتطرق النحاس للحديث عن مواجهة منتخب مصر للشباب أمام تونس، وقال: "اللاعبون في أول مشاركة حاليا مع الجهاز الفني، وكان من المفترض ألا نشارك في بطولة شمال إفريقيا، كان يجب تكوين الفريق منذ العام الماضي.. ووائل رياض لا يزال في البداية مع الفريق، وفي التجمع الأول ضم 35 لاعبا، وزادوا في التجمع الثاني 50 لاعبا، ومعظم المستويات جيدة، وطريقة اللعب والشكل الجماعي سيظهر في وقت لاحق".

وتابع: "الجهاز الفني بقيادة وائل رياض يريد مشاهدة اللاعبين في مواجهات قوية، ومنتخب تونس كان أجهز من منتخب مصر للشباب، تأخرنا في تكوين المنتخب الحالي، وفي النهاية هي بطولة ودية، وأنا أعلم مستويات اللاعبين الحاليين وامكانياتهم جيدة".

وزاد: "سبق وفاز منتخب 2006 بالبطولة الودية، وعندما لعب في المواجهات الرسمية لم يصعد لكأس العالم بعدما خسر عدة مباريات تحت قيادة محمد وهبة. لذلك لا يجب التسرع في إصدار الأحكام على اللاعبين، وأنا تابعت معظم الفرق ومستوى اللاعبين بالتأكيد مختلف للغاية وهو منتخب واعد ورغم تأخرنا في تكوين المنتخب لكن لازال لدينا وقت للاستعداد للمرحلة المقبلة".

منتخب مصر يفوز على سيراليون بثنائية

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ثم عاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

وواصل الفراعنة السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة وسجل هدف ثالث عن طريق محمد حمدي ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة

ويترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.