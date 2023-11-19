عصام كامل يكشف عن مصير أسود للاحتلال الإسرائيلي لقرن قادم (فيديو)

طوفان الأقصى، استنكر الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو"، المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.

صفعة طوفان الأقصى لجيش الاحتلال

وتساءل "كامل" خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة "إي تي سي": "ما هي البطولة لجيش يعتبر نفسه من أقوى الجيوش وقد صفع يوم 7 أكتوبر؟ لجيش يطلق كل طائراته الحربية لإطلاق القنابل من السماء على الأطفال والنساء والمدنيين بغزة، ما هي العظمة هنا؟".



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جريمة الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: "يحتل مستشفى الشفاء ويعلن باعتبار أن هذا انتصار عظيم جدا، بالرغم أن المستشفى فيه مرضى وأطقم طبية وأطفال وعزل، هذا نوع من الجنون، وإذا كان هذا الكيان حتى قبل جريمته في غزة يحظى بنوع من الحوار في بعض العواصم أعتقد أنه صنع من الكراهية ما لم تمحوها سنوات ربما قرن قادم".



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ويسألونك عن الحليف

جرائم أمريكا وعصابات الصهيونية

وفي مقال الكاتب الصحفي عصام كامل بموقع “فيتو” يقول: طائرات وقنابل ومدافع أمريكا كانت ولا تزال آثارها فى بقاع العراق الأبى دون جريمة يرتكبها العراقيون إلا وقوفهم إلى جوار الحق الفلسطينى، وتواصلا مع ماضى أمريكا الدموى فى بلادنا وبلاد غيرنا تصل حاملات الطائرات إلى مياهنا ومعها كل صنوف القتل من أجل حماية الاحتلال من 1500 مقاتل.



بوارج أمريكا وأساطيلها وطائرات تقبع هنا على شواطئنا لتنفرد عصابات الصهيونية بشعب أعزل وتطلق كل أدواتها الدفاعية لإسقاط صواريخ الدعم اللبنانية والعراقية واليمنية للدفاع عن هذا الشعب الأعزل، أمريكا تمد تل أبيب بقنابل محرمة دوليا لتمعن فى قتل أطفال بلا مأوى.

أمريكا تدير حربا تمنع فيها المقاومة من كل مكان دفاعا عن كيان مغتصب ضد حلفائها الاستراتيجيين، أى حلف هذا الذي يمنعك من الدفاع عن مقدساتك، عن حرمة دم الأطفال، عن طعام لنساء وشيوخ وصبية بلا مأوى ولا علاج ولا طعام، أمريكا تمنع وصول الماء إلى أشقاء حلفائها فى غزة.

أى حلف هذا الذي يرددونه كل يوم وليلة، وأى تحالف هذا الذى يحول بينك وبين أخيك فى الدم والمعتقد والهوية، وقبل هذا وذاك فى الإنسانية.. عن أى حلف يتحدثون، وهل عقمت بلادنا العربية عن ولادة موقف يغير الحليف بحليف إذا كنا لا نستطيع العيش دون حليف.



فى الوقت الذى تخرج فيها أمريكا من الإنسانية كلها بخروج آلاف المتظاهرين في ولاياتها لا تزال تتجول في عواصم العالم العربى باعتبارنا حلفاء استراتيجيين، وفي الوقت الذى ينتفض فيه أحرار العالم تمنع المظاهرات ضد أمريكا والكيان المحتل في عديد من العواصم العربية.



عن أى خزى تتحدثون؟ وعن أى نصرة تتكلمون؟ وبأى عقل يصبح القاتل وسيطا في السلام ووسيطا في المفاوضات ووسيطا يقتل بدم بارد ويقول وزير خارجيته إنه جاء إلينا باعتباره يهوديا، ويقول رئيسه إنه صهيونى وإن لم يكن صهيونيا فإنه سيصبح صهيونيا.

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