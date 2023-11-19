الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين 20-11-2023 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين حيث  يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية ومائل للحرارة على سيناء وجنوب الصعيد

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود  طقس مائلا للبرودة فى آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية

 

ارشادات محافظة الجيزة للمواطنين من أجل مواجهة الطقس السيئ

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في الإسماعيلية

طقس  القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

Advertisements


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 19 والعظمى  24


العاصمة الإدارية: الصغرى 18 والعظمى 24


6 أكتوبر: الصغرى 18 والعظمى 25


بنها: الصغرى 19 والعظمى  24


الإسكندرية: الصغرى 17 والعظمى 23


العلمين الجديدة: الصغرى 17 والعظمى 23


مطروح: الصغرى 14 والعظمى 22


سيوة: الصغرى 13   والعظمى 22


كاترين الصغرى 07 والعظمى 18


بورسعيد الصغرى 18 العظمى 23


الزقازيق: الصغرى 17  لعظمى 24


الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى  24


السويس: الصغرى 18 والعظمى 25


شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27


الغردقة الصغرى 20 والعظمى 27


الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 24


بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 24


المنيا: الصغرى 16 والعظمى 25


أسيوط الصغرى 14 والعظمى 26


سوهاج الصغرى  16 والعظمى 25


الأقصر الصغرى 17  والعظمى 25


أسوان: الصغرى 18 والعظمى 26


كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل اخري، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضة لاشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبه العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

 

، 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين

مواد متعلقة

خريطة سقوط الأمطار والسيول غدا

تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة غدا

سقوط أمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية (صور)

رياح مثيرة للرمال والأتربة على شوارع القاهرة الكبرى (صور)

طوارئ بالمحافظات لمواجهة المنخفض الجوي.. التنمية المحلية توجه بنشر سيارات سحب مياه الأمطار بالشوارع.. وتحذيرات من الاقتراب من الأشجار وأعمدة الإنارة

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية في هذه المناطق

الأرصاد: سحب ممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحري

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث للمعدن الأصفر في الأسواق

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في موسم الرياض

سعر جرام الذهب الآن، اتجاه المؤشر العالمي للمعدن الأصفر مساء اليوم الأحد 19-11-2023

عصام كامل يكشف عن مصير أسود للاحتلال الإسرائيلي لقرن قادم (فيديو)

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن فرص عمل في 21 جهة حكومية

نجوى إبراهيم: عمري 80 سنة وعندي سرطانات وعايزيني أعتزل

حماس تكشف سر الرواية الإسرائيلية المضللة بشأن احتجاز الأسرى بمستشفى الشفاء

صفحة الأهلي تحتفل بتألق الشناوي مع المنتخب بطريقة خاصة (صورة)

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير: ميسي في طريقه للانفصال عن أنتونيلا بعد 15 عامًا

تعرف على مشروعات النقل الأخضر فى مصر

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟.. الإفتاء تجيب

أهمها الصلاة علي النبي، مجموعة من أدعية الرزق الحلال

الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء

المزيد
الجريدة الرسمية