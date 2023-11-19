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أخبار مصر

دورة جديد لتأهيل المقبلين على الزواج من الأزهر العالمي للفتوى بجامعة كفر الشيخ

وفدُ مركز الأزهر
وفدُ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،فيتو

زار اليوم الأحد وفدُ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جامعةَ كفر الشيخ ضمن مبادرات وفعاليات بروتوكول التعاون المشترك بينهما والذي أُبرم في 16 أكتوبر 2023م بمشيخة الأزهر الشريف.

تعاون مركز الأزهر العالمي للفتوى مع جامعة كفر الشيخ 

حيث استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي - رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور أسامة الحديدي - مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه، والدكتور عبد الله سلامة - عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومشرف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والدكتور السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه.

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وحضر اللقاء لفيف من كوادر الجامعة ومسئوليها في القطاعات والأنشطة المختلفة منهم الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري - أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وهدفت الزيارة إلى مناقشة أهم أعمال البروتوكول المستقبلية، وترتيب بعض الفعاليات التي يلتقي فيها أعضاء المركز بشباب الجامعة للتحاور معهم وسماعهم وإجابة ما يشغل أذهانهم من تساؤلات دينية وحياتية، وشملت أيضا وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات عقد دورة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية المتخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج بالجامعة.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 

وبعد اللقاء بدأت أولى فعاليات هذه الدورة، وقد ألقى المحاضرة الافتتاحية بها الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن تستمر الدورة طلية أيام الأسبوع الجاري، وتوضح للشباب والفتيات عددا من المفاهيم الضرورية لاختيار شريك الحياة، وإقامة حياة زوجية سعيدة، وكيفية إدارة الخلاف الأسري، وأهم أساليب التربية الصالحة للأولاد.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدِّم هذه الدورات مجّانًا للجمهور، وفي نهايتها يتسلم المتدربون شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز الدورة.

ويستمر المركز في عقد دورات تأهيل المقبلين على الزواج تباعًا بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف وعدد من الجامعات المصرية بجميع محافظات الجمهورية.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز على هذا الرابط 

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الأزهر الشريف الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية برنامج التوعية الأسرية برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية جامعة كفر الشيخ مشيخة الأزهر

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