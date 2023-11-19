منتخب مصر يتجاوز سيراليون بثنائية تريزيجيه في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر، فاز منتخب مصر على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ثم عاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

وواصل الفراعنة السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة وسجل هدف ثالث عن طريق محمد حمدي ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل مواجهة منتخب سيراليون، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

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بدلاء منتخب مصر أمام سيراليون

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة

ويترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وضم الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم، قبل أن يقرر فيتوريا إستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، من معسكر الفراعنة عقب إنتهاء مباراة جيبوتي الخميس الماضي لأسباب إنضباطية وعدم إلتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

مواجهة سيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز على سيراليون بالجولة الثانية.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس السبت: "لابد أن نواصل بداية التصفيات بقوة، نعلم أن منتخب سيراليون فريق جيد، ولكننا قادرون على العودة بالثلاث نقاط وتصدر المجموعة الأولى مبكرا.

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".