بدء تنفيذ الطرق بمشروع سكن كل المصريين في حدائق العاصمة

تابع المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع سكن لكل المصريين منطقة ٢٣٥٠ فدانا، حيث تم إنزال المعدات والآلات اللازمة لاستكمال أعمال الطرق وتم توريد الخامات اللازمة لفرد طبقة الأساس وتوزيع الانترلوك اللازم لاستكمال الأعمال بمتابعة من جهاز الاشراف والمسئولين بالجهاز.

وشدد مندور على تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة والالتزام بالمواصفات وأكد عمار مندور على ضرورة تكثيف الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة من طرق وأرصفة وانترلوك وتوفير الخامات اللازمة وقد اشار إلى انه جارى العمل بالطريق الإقليمي وطريق ٥٨ وطريق ٥٠.

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كما أكد انه يجرى حاليا العمل باول ميدان بالمرحلة الخامسة بمنطقة سكن لكل المصريين محور محدودى الدخل وجارى استكمال شبكة الطرق بالمدينة الرئيسية والفرعية وشدد على تذليل أي عقبات تواجه الشركات العاملة لزيادة نسب الانجاز وانهاء تلك الطرق وقد اشار انه جارى استكمال اعمال ترقيم العمارات بالمناطق التى تم الانتهاء من تنفيذها تيسيرا على السكان.

وشدد المهندس عمار مندور العاملين بادارة الزراعة بسرعة تجهيز المناطق الجاهزة لفرش النحيلة وغرس الأشجار والمزروعات حتى يتم الانتهاء من من المناطق الجاهزة لذلك حتى يتسنى لنا تسليم الوحدات للحاجزين والاهتمام بصيانة ورى المساحات التى تم زراعتها كما عقد رئيس الجهاز لقاء مع المهندس أحمد إسماعيل ممثل الدعم الفنى بالوزارة لاختيار تشكيلات السيراميك والإكسسوارات الصحية للعمارات الجارى تنفيذها لتتناسب مع الذوق العام من مصانع محلية دعما للصناعة المصرية.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضى بالمدن الجديدة.

وتطرح الهيئة بمدينة السويس الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 720 مترا بسعر 4 آلاف جنيه، أرض مخازن بمساحة 3000 متر بسعر 1.7 ألف جنيه.

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن حصيلة بيع الأراضي بالدولار بلغت 4 مليارات دولار، ومنها مليار دولار خلال آخر شهرين.

وأضاف حجم التنمية العمرانية التي نفذتها مصر وتدشين مدن الجيل الرابع خلال الـ9 سنوات الأخيرة ساهم في وضع مصر على خريطة استثمارات الشركات العالمية.

وأوضح في كلمته خلال المائدة المستديرة "دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة"، أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة في ملف التنمية العمرانية، وهناك تعاون كبير بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ عدد كبير من المشروعات، لافتا إلى أن الحكومة قدمت حوافز استثمارية ضخمة للسوق العقاري لتتمكن الشركات من مواجهة التحديات السوقية.

وأشار إلى أن الدولة تقدم فرص استثمارية متعددة سمحت بظهور جيل جديد من الشركات العقارية والتي بدأت تجاربها الاستثمارية في السوق، لافتا إلى أهمية قطاع التطوير العقاري.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تجاوزت ٩٠٠ مليون جنيه.