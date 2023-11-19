الأحد 19 نوفمبر 2023
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عقارات

الإسكان تطرح معرضا بنظام حق الانتفاع بالعبور

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية

تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية  مزاد علني لبيع معرض "بيع المنتجات" المقام على قطعة الأرض رقم 1 بلوك (12020) بمنطقة خدمات الامتداد الشمالي بمدينة العبور، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 17/12/2023.
 

ويمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الجهاز.

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة مدن: بدر، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، والصالحية الجديدة، ودمياط الجديدة، شنت بالتعاون مع الشرطة المختصة، حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، والإشغالات والظواهر العشوائية، وذلك في إطار ضبط العمران، والحفاظ على الصورة الحضارية للمدن الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة المرور اليومي من رؤساء ومسئولي الأحياء المختلفة، لرصد أي محاولة لبناء مخالف، وكذا متابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، التى ترصد أى محاولة بناء في نفس اللحظة، وضرورة التعامل الفورى مع هذه المخالفات.

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وفي هذا الصدد، صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة لإزالة المخالفات، أسفرت عن إخلاء 14 محلًا تجاريًا بالحي الأول، وتنفيذ إزالة لمباني الردود لقطعة 178 مجاورة رابعة حي أول، وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمخازن الجهاز.

وشن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة إزالة إشغالات شملت القطاع الشرقي والشمالي، ومحيط الحصري، لمنع العشوائية بمختلف قطاعات المدينة، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز، إن حملة القطاع الشرقي أسفرت عن رفع إشغالات المحاور الرئيسية، سنتر ميجامول، القرية السياحية الرابعة، والحي المتميز، مبينًا أنه تم أيضًا إيقاف أعمال وإزالة فورية بالقطاع الشمالي بوحدة سكنية بعمارة بمنطقة همفرست بالمخالفة للاشتراطات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم استكمال شن حملات الإشغالات الصباحية والمسائية بمحيط ميدان الحصري مما أسفر عن رفع عدة إشغالات، واستغلال الممرات، وعمل منافذ بيع مخالفة.

وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، إلى أنه تم شن حملة مكبرة على جميع الأحياء بالمدينة لضبط المخالفات والإشغالات، ومنع دخول مركبات "التوك توك" التي تنقل المواطنين، مشددًا على عدم دخول سيارات النقل الثقيل داخل الكتل السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع الحيوية التي تمنع مرور السيارات، كما تم تحرير مخالفات للسيارات المخالفة، وتم إزالة تلك المخالفات نهائيا.

وأضاف "مصطفى" أنه تم فتح طريق 39 مجاورة 2 أمام قطع الأراضي لاستكمال أعمال رصف الطرق بالمجاورتين، وتم تحرير مخالفات لأصحاب القطع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقاد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات ورفع الإشغالات بمناطق الأحياء " الأول – الثاني – الرابع "، والمنطقة الصناعية الثانية، يرافقه مسئولو الجهاز، وشرطة المرافق.

وأوضح "شاهين" أن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات، وإزالة الباعة الجائلين، واسترداد قطعة أرض رقم 355 بالمنطقة الصناعية الثانية، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة لرفع جميع أوجه المخالفات والإشغالات، وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذًا للقانون.

وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم شن حملة على المركبات المخالفة، أسفرت عن ضبط 4 مركبات "توك توك" ومركبتين تروسيكل نباشين، وعدد من الإشغالات، وأكشاك بيع سلع مخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال تلك المخالفات، وإيداعها بمخازن الجهاز.

وأوضح أنه تتم متابعة دءوبة لأى محاولة بناء مخالف، ويتم التعامل معها فى المهد، تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان، بعدم السماح بأى بناء مخالف مرة أخرى.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان المجتمعات العمرانية

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