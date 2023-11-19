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عقارات

الإسكان تطرح محال تجارية للبيع بالمزاد العلني

مزاد علني، فيتو
مزاد علني، فيتو

 تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية بمدينة المنيا الجديدة.

وتطرح 15 محلًا تجاريًا، بمساحات تتراوح من (25م2: 43م2)، أسفل العمارات أرقام (4 – 5 – 6 - 7)، بمشروع مدينة العمال بحي أبوهلال بحي جنوب المنيا للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد العلني، يوم الأحد 24/12/2023.

ويمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الجهاز.

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وحددت الوزارة نظام السداد كالتالي:

يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص) بالإضافة إلى (١٪ مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاثة أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط  بالإضافة الى 1 % وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

كما وجه المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمشرف على وحدة تنظيم النقل الجماعي، ببذل المزيد من الجهد لرفع مستوى خدمة النقل الجماعي المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم لزيادة عدد المترددين على الخدمة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد والتوسعات العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة.

وفي هذا السياق، عقد مسؤولو وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركة المشغلة لمنظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة، بمقر الوحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور كل من المهندسة إيمان نبيل كامل وكيل أول الوزارة، والمهندس أحمد شوقي، رئيس الوحدة ومسؤولي الشركة ومجموعات العمل بالوحدة، بشأن حزمة من القرارات والتوصيات اتخذتها وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سبيل تطوير منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، لتلبية متطلبات المواطنين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وفي مدينة الشروق:-، الخط NS1: المشتل – بوابة الإسماعيلية 2 والعودة، والخط NS2: كارفور الشروق – بوابة السويس 3 والعودة، والخط NS3: المشتل – الإسكان العائلي والعودة، والخط NS4: المشتل – بوابة مدينتي والعودة، والخط NS5: الشروق – العباسية والعودة، والخط NS7: الشروق – سراي القبة والعودة، والخط NS9: الشروق – التجمع الأول والعودة.

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