الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بحوزة راكب

المضبوطات بحوزة رجال
المضبوطات بحوزة رجال الجمارك،فيتو

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك 

جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة


وأفاد مصدر جمركي بمطار الغردقة، أنه فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من على رحلة طائرة الكوندر القادمة من ألمانيا اشتبه طارق منصور مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب ألماني الجنسية نظرًا لارتباكه، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد جمال فتلاحظ عبوات دوائية.

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وقام راضى مجدى المشرف على صالة الوصول بتكليف إبراهيم عبدالحكيم بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٩٦ شريطا من عقارى ترمال وسولبادين المخدر بإجمالى ٩٦٠ قرصا بين طيات الملابس داخل حقائبه.


قرر عبدالعال نعمان مدير عام الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وقام بالجرد والتحريز طارق منصور وأحمد جمال مأمورى الجمرك ومحمد تقى بالأمن الجمركى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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