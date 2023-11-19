جمال الغندور مشيدا بحكم مباراة منتخب مصر وسيراليون: عوض غياب الـVAR

منتخب مصر، أشاد الحكم الدولي جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة المصري، بالحكم الكونغولي جان جاك نادالا، الذي أدار مباراة المنتخب الوطني أمام سيراليون التي أقيمت اليوم على ملعب صامويل دو كانيون بالعاصمة الليبيرية “مونروفيا”.

وأكد جمال الغندور، أن الحكم الكونغولي قدم أداء طيبا خلال المباراة، وكان متفوقا من الناحية البدنية وكذلك الفنية، وتمتع بالرشاقة وخفة الحركة، وهو ما ساعده على تعويض غياب تقنية حكم الفيديو الـVAR.

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أضاف الغندور في تصريحات خاصة لفيتو، جان جاك نادالا من أفضل الحكام حاليا على الساحة الأفريقية، وهو حكم جرئ ويملك شخصية قوية داخل الملعب، بدليل أنه قام بطرد لاعب ثاني م بدل ان منتخب سيراليون في الوقت المحتسب بدل الضائع.

مباراة مصر وسيراليون، فيتو

وأشار جمال الغندور إلى أن منتخب سيراليون لم يكن يستحق ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد تدخل محمد عبد المنعم مع مهاجم سيراليون، حيث إن الحكم جان جاك نادالا كان قريبا من الكرة، وتأكد أن اللاعب قام بادعاء السقوط، لذلك أمر الحكم باستئناف اللعب.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

وتستعرض فيتو في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

وواصل الفراعنة السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة وسجل هدف ثالث عن طريق محمد حمدي ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

بدلاء منتخب مصر أمام سيراليون

أحمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفى فتحي - محمود حمادة

ويترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وضم الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم، قبل أن يقرر فيتوريا إستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، من معسكر الفراعنة عقب إنتهاء مباراة جيبوتي الخميس الماضي لأسباب إنضباطية وعدم إلتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.