الأحد 19 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

جميل برسوم: معهد التمثيل مش بيعلم حد والموهبة من عند الله(فيديو)

جميل برسوم.فيتو
جميل برسوم.فيتو

تحدث الفنان جميل برسوم، عن أهم الفنانين في جيله مثل عبدالله وحمدي غيث من أهم نجوم المسرح القومي في مصر، موضحا أنه ليس كل من تخرج بمعهد التمثيل أصبح ممثل أو نجم.

وتابع جميل برسوم خلال لقائه في برنامج "تفاصيل": مش كل اللي اتخرج من معهد التمثيل بقى ممثل أو نجم لأن معهد التمثيل مش بيعلم حد، فهى مهنة بلا معلم يجي أن ندرك ذلك، وعلى سبيل المثال كريم عبد العزيز، دارس إخراج في معهد السينما علشان يبقى زي أبوه، إلا أنا بعتله شريف عرفة علشان يشارك في فيلم "أضحك الصورة تطلع حلوة" ودوره نجح جدا.

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واستكمل جميل برسوم حديثه، بأن الزعيم عادل إمام لم يلتحق بالمعهد العالي للتمثيل، ولكن لديه موهبة، وأخذ هبة من الله، وهو يستحق ذلك لأنه نجم نجوم الوطن العربي وهي نعمة من الله".

واختتم جميل برسوم حديثه بأن هناك نجمات لديهن موهبة قوية مثل الراحلة سناء جميل ووداد حمدي وزوز ونبيل، وحاليا الفنانة يسرا في بدايتها وقدمت جميع الأدوار التي يستطيع أحد أن يتخيلها أو لا يتخيلها وهي ممثلة رائعة ومتمكنة من أدواتها في التمثيل.


 

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الفنانة يسرا الفنان جميل برسوم الزعيم عادل امام جميل برسوم معهد التمثيل معهد السينما وداد حمدي كريم عبد العزيز

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