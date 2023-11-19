إليسا تزور مقر روتانا مجددا على هامش حفلها في موسم الرياض

تواجدت الفنانة اللبنانية إليسا مجددا في مقر شركة روتانا بالعاصمة السعودية الرياض على هامش مشاركتها في فعاليات موسم الرياض.

وظهرت إليسا بصحبة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا، وذلك بعد عودة التعاون مرة أخرى بين روتانا والمطربة اللبنانية.

كانت إليسا قد أحيت أمس حفلا في المملكة العربية السعودية على مسرح محمد عبده، بحضور جماهيري كبير.

حفل إليسا في السعودية

وغنت إليسا خلال الحفل عدد من أغنياتها الشهيرة من بينها “أنا وبس”، وسط تفاعل من الجمهور.

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أسعار تذاكر حفل إليسا وكفوري في موسم الرياض

وطرحت الشركة المنظمة لحفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض تذاكر الحفل وجاءت الفئات كالآتي الفئة الأولي 1438 ريالا سعوديا والفئة الثانية 1035 ريالا سعوديا، والفئة الثالثة 862 ريالا سعوديا، والفئة الرابعة سعرها 575 ريالا سعوديا.